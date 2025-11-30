Zweiter Cold Case der Frankfurter "Tatort"-Ermittler: Was geschah mit dem vermissten Mädchen?

Ein Hinweis führt die Cold-Case-Ermittler aus Frankfurt in ihrem zweiten "Tatort" auf die Spur eines seit sechs Jahren vermissten totgeglaubten Mädchens.

Von Nadine Steinmann

Frankfurt am Main - Jetzt gilt es: Nach der erfolgreichen Premiere Anfang Oktober will das neue Frankfurter "Tatort"-Team am Sonntag (ARD, 20.15 Uhr) nachlegen. Ob das gelingt?

Maryam Azadi (Melika Foroutan, 49) zeigt ihrem Kollegen Hamza Kulina (Edin Hasanovic, 33) die Stelle, an der sich die Spur von Viktoria und ihrem Vater verliert. © HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko Auf den ersten Krimi mit dem Titel "Dunkelheit" folgt nun der "Tatort: Licht". In dem Film rollen Hamza Kulina (Edin Hasanovic, 33) und Maryam Azadi (Melika Foroutan, 49) den Fall eines vermissten Mädchens neu auf. Die dreijährige Viktoria war vor sechs Jahren mit ihrem Vater Julian spurlos verschwunden. Alles deutete darauf hin, dass der depressive Papa erweiterten Suizid begangen hat. Weil aber nie Leichen gefunden wurden, landete der Fall bei den ungeklärten Cold Cases. Als die verzweifelte Mutter Anna Reiter (Maren Eggert, 51), die fest daran glaubt, dass ihre Tochter noch lebt, einen Aufruf in den sozialen Medien startet, meldet sich ein Obdachloser mit neuen Hinweisen. Tatort "Tatort"-Star Axel Prahl über Nahtoderlebnis auf offener See: "Mir hat alles geschlottert" Kurz darauf hängt der Mann tot über einem Treppengeländer und die untergetauchte Anna steht unter Mordverdacht. Die Ermittlungen der TV-Kommissare führen schließlich zu einer dubiosen Sekte.

Die Frankfurter "Tatort"-Kommissare ermitteln in ihrem zweiten Cold Case. © HR/Sommerhaus/Tatiana Vdovenko

Lohnt sich beim "Tatort" aus Frankfurt das Einschalten?