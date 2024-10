Seit 35 Jahren Odenthal: Warum es Ulrike Folkerts zwischendrin satthatte

Ludwigshafen - Sie ist die dienstälteste " Tatort "-Ermittlerin, feiert am Sonntag mit ihrem 80. Fall ein besonderes Jubiläum. Im Interview mit TAG24 sprach Ulrike Folkerts (63) über die aktuellen Veränderungen in der Krimi-Reihe und ihre eigene Zukunft.

Ich möchte das auch so lange machen, wie wir gute Bücher haben und wie man Lena Odenthal das zutraut. Sie ist ja auch noch lange nicht 67 Jahre, sodass man sagen könnte, die geht jetzt in Rente. Also ich bin nicht bereit zu gehen!

Ich bin sehr dankbar, dass es jetzt so gelöst wurde, dass ich bleiben und in der Figur älter werden darf und als erfahrene Polizistin nun mit dem jungen Team arbeite. Natürlich steht und fällt alles mit der Quote. Da wir uns aber einer großen Beliebtheit erfreuen dürfen, sehe ich der Zukunft unseres Teams sehr zuversichtlich entgegen.

TAG24: Beim "Tatort" standen zuletzt viele Veränderungen an, auch in Ludwigshafen mussten zwei alteingesessene Kollegen gehen. Macht Ihnen das Sorgen?

Der Film war auch in Ludwigshafen auf dem Filmfest und wurde sehr gefeiert. Ich freue mich also auf den Sendetermin, habe mich schon mit vielen Freunden zum Schauen verabredet!

Folkerts: Da gibt es einige, die ich sehr gemocht und geschätzt habe. Angefangen mit "Die Zärtlichkeit des Monsters" von 1993. Aber auch "Der Wald steht schwarz und schweiget" oder "Lenas Tante". Unseren aktuellen Film von Martin Eigler mag ich ebenfalls sehr, weil er ein Thema aufmacht, das mir gar nicht so bewusst war. Also wie schnell man mit der Rechtssprechung in Deutschland in Schieflage gerät, wenn man nicht die Mittel hat, um sich zu verteidigen oder irgendwelche Strafzettel zu bezahlen.

TAG24: Wenn Sie an die vergangenen 79 Fälle denken: Gibt es da einen, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Aber damals war es einfach nur langweilig. Außerdem gab es komische Regeln. Lena durfte als Vorbild nicht trinken, sich nicht verlieben, weil es ihren Charakter schwächen würde, und Fehler durfte sie auch nicht machen. Also alles, was menschlich war. Allerdings hab ich damals nicht aufgehört, sondern mich mit den Verantwortlichen an den Tisch gesetzt und geredet.

Folkerts: Ja, die Phase gab es so nach zehn oder 15 Jahren mal. Ich hatte das Gefühl, die Kommissarin entwickelt sich nicht weiter. Auch die Fälle haben mich nicht interessiert, weil ich sie überhaupt nicht spannend fand. Dabei muss man beim Krimi doch mitfiebernd am Fernsehen sitzen, bangen und meinetwegen auch der Kommissarin beim Scheitern zusehen.

In ihrem 80. Fall müssen sich Lena Odenthal (Folkerts, l.) und Johanna Stern (Lisa Bitter, 40) immer wieder gegen männliche Kollegen durchsetzen. © dpa/SWR

TAG24: Inwiefern hat Lena Odenthal schon auf Sie abgefärbt?

Folkerts: (Lacht) Es gibt so zwei, drei Situationen, in denen ich dachte, jetzt hat Lena Odenthal mich am Zipfel. Einmal saß ich nachts in Berlin in einem Café, als es plötzlich einen schweren Unfall an der Kreuzung gab.

Ich bin sofort losgerannt, hab der verunglückten Frau, die unter Schock stand, Anweisungen gegeben. Ich hab total intuitiv - wie in einem Drehbuch - reagiert und bin da rumgeflitzt, während alle anderen wie paralysiert waren.

Da dachte ich, Lena hat auf mich abgefärbt, und das hat mich selbst überrascht. Ein anderes Mal habe ich während des Joggens am See einen Mann - vermutlich beim Filmen von am Strand spielenden Kindern - erwischt. Als ich ihn zur Rede gestellt habe, packte er sofort seine Sachen und ist geflohen.

TAG24: Das klingt, als würde verstärkt Ihr Gerechtigkeitssinn durchkommen?

Folkerts: Unbedingt! Ich würde mich inzwischen auch als couragiert handelnden Menschen bezeichnen, der auch in der U-Bahn schaut, wer da wen ärgert. Glücklicherweise kommt es aber nicht oft vor, dass ich mich aktiv einmischen muss.