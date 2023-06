Skurriler "Tatort": Ein Kommissar auf Droge

Schon die Ausgangssituation im "Tatort: Die Nacht der Kommissare", den das Erste am Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, könnte also nicht ungewöhnlicher sein.

Mit einem dümmlichen Dauergrinsen und nur in Socken muss Sebastian Bootz (Felix Klare, 44) seinen Kollegen Thorsten Lannert (Richy Müller, 67) aus der Bar "Der wilde Mann" schleppen. Völlig desorientiert redet der Ermittler zusammenhangloses Zeug, erklärt Bootz im einen Atemzug seine Liebe, nur um ihn im nächsten Moment (spaßeshalber) mit seiner Dienstwaffe zu bedrohen.

Statt Drogen finden Bootz (r.) und die Kollegen von der Polizei bei Jan Hanika (Frederic Linkemann, 42) und Jessy Schwanitz (Rilana Nitsch, 37) nur Kochtöpfe. © SWR/Christian Koch

Dieser "Tatort" mit seinem schwarzen Humor, dilettantischen Bösewichten, teils ungewöhnlichen Szenenwechseln und einem Kommissar, der fast 90 Minuten lang drauf ist, ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Doch irgendwie auch witzig.

Insbesondere aufgrund von Lannerts Sprüchen, der seinen Kollegen beispielsweise fragt, ob Kellermann wegen Schnellkochtöpfen sein Leben lassen musste.

Die Risiken und Nebenwirkungen in diesem TV-Krimi liegen eher in der zwischendurch immer wieder fehlenden Spannung und einem einschläfernden Timing, das sich perfekt der Zeitlupen-Motorik des vollgedröhnten Kommissars, der verzweifelt versucht, sich an irgendetwas zu erinnern, anpasst.

"Ich fand's eigentlich ganz lustig", resümiert Lannert - ob es dem Zuschauer ebenfalls so geht, bleibt abzuwarten.

Doch eines ist schon jetzt gewiss: Mit neuen Fällen geht es erst am 27. August weiter. Wer dann ermittelt, ist bislang noch unklar.