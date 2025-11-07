"Tatort"-Drehstart für zwei neue Kiel-Krimis mit hochkarätigen Gaststars

Kiel/Hamburg - Nichts für schwache Nerven: Das "Tatort"-Duo aus dem Norden , Almila Bagriacik (35, als Kommissarin Mila Şahin) und Karoline Schuch (44, als Kriminalpsychologin Elli Krieger), steht erneut vor der Kamera. Bis 19. November entstehen gleich zwei brandneue Fälle – gedreht wird in Kiel und Hamburg.

Drehstart im NDR für neue Kieler "Tatort"-Krimis mit Almila Bagriacik (35), Jutta Speidel (71) und Karoline Schuch (44, v.l.). © NDR/Frizzi Kurkhaus

Die Besetzung für die neuen Folgen hat es in sich: Neben dem bekannten Frauen-Duo feiert auch Schauspiel-Legende Jutta Speidel (71) ihr großes "Tatort"-Comeback!

In "Der Goldspinner" (Arbeitstitel) übernimmt die 71-Jährige ihre erste Rolle im "Tatort" seit 1998. Im zweiten Film, "Wer Wölfe ruft" (Arbeitstitel), steht dann Franziska Hartmann (41) im Fokus – sie gewann vergangenes Jahr den Deutschen Schauspielpreis für ihre Rolle in "Monster im Kopf".

In der "Der Goldspinner" erschüttert ein brutaler Mord Kiel. Ein gefürchteter Hooligan wird tot aufgefunden. Spuren führen zu einem alten Fall – einem grausamen Angriff auf einen jungen Polizisten.

Im Fokus steht Till Wörner (gespielt von Ben Felipe, 27), ebenfalls Hooligan und junger Vater. Seine Bewährungshelferin Hedda Barns (gespielt von Jutta Speidel) verschafft ihm ein falsches Alibi – doch warum?

Kommissarin Şahin und Psychologin Krieger stoßen auf ein Netz aus Lügen, Schuld und Schweigen – und müssen selbst zu Intrigantinnen werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.