"Tatort"-Drehstart für zwei neue Kiel-Krimis mit hochkarätigen Gaststars
Kiel/Hamburg - Nichts für schwache Nerven: Das "Tatort"-Duo aus dem Norden, Almila Bagriacik (35, als Kommissarin Mila Şahin) und Karoline Schuch (44, als Kriminalpsychologin Elli Krieger), steht erneut vor der Kamera. Bis 19. November entstehen gleich zwei brandneue Fälle – gedreht wird in Kiel und Hamburg.
Die Besetzung für die neuen Folgen hat es in sich: Neben dem bekannten Frauen-Duo feiert auch Schauspiel-Legende Jutta Speidel (71) ihr großes "Tatort"-Comeback!
In "Der Goldspinner" (Arbeitstitel) übernimmt die 71-Jährige ihre erste Rolle im "Tatort" seit 1998. Im zweiten Film, "Wer Wölfe ruft" (Arbeitstitel), steht dann Franziska Hartmann (41) im Fokus – sie gewann vergangenes Jahr den Deutschen Schauspielpreis für ihre Rolle in "Monster im Kopf".
In der "Der Goldspinner" erschüttert ein brutaler Mord Kiel. Ein gefürchteter Hooligan wird tot aufgefunden. Spuren führen zu einem alten Fall – einem grausamen Angriff auf einen jungen Polizisten.
Im Fokus steht Till Wörner (gespielt von Ben Felipe, 27), ebenfalls Hooligan und junger Vater. Seine Bewährungshelferin Hedda Barns (gespielt von Jutta Speidel) verschafft ihm ein falsches Alibi – doch warum?
Kommissarin Şahin und Psychologin Krieger stoßen auf ein Netz aus Lügen, Schuld und Schweigen – und müssen selbst zu Intrigantinnen werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
"Tatort": Neue Kiel-Krimis erscheinen 2027
In "Wer Wölfe ruft" versetzt ein Serienkiller Kiel in Angst und Schrecken. Die Busfahrerin Luisa Stade (gespielt von Franziska Hartmann) will den Täter gesehen haben – doch kann man ihr trauen? Schon öfter hat sie falsche Aussagen gemacht.
Trotzdem hält sie stur an ihrer Version fest und bringt sich damit selbst in Gefahr. Für Şahin und Krieger beginnt ein gefährliches Spiel mit der Wahrheit – bis sie selbst ihren eigenen Sinnen nicht mehr trauen können.
Neben Speidel und Hartmann sind unter anderem Yorck Dippe (56), Malaya Stern Takeda (28), Nicolas Handwerker (33), Marius Ahrendt (33) und Christoph Letkowski (43) in den Folgen zu sehen.
Wie der NDR mitteilte, sind die beiden Filme inhaltlich nicht zusammenhängend und sollen voraussichtlich 2027 im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein.
Titelfoto: NDR/Frizzi Kurkhaus