Skurriler "Tatort" mit Reise ins Unterbewusstsein

Wiesbaden - Der neue Fall des von Ulrich Tukur (68) gespielten LKA-Ermittlers Felix Murot ist wie gewohnt schräg. Dieses Mal geht es tief in seine Seele.

Mit einer neuartigen Maschine kann Murot (Ulrich Tukur, 68) in seinem Unterbewusstsein spazieren gehen. © HR/Senator Film/Dietrich Brüggemann

Die ersten 30 bis 40 Minuten vom "Tatort: Murot und der Elefant im Raum", den das Erste am Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, wirken jedoch fast wie ein üblicher Kriminalfall.

Zwar sitzt Murot beim Psychiater und erprobt eine neue Therapieform, in der er mithilfe einer Maschine in seiner eigenen Psyche spazieren geht. Aber da ist man bei ihm Seltsameres gewohnt. Doch diese Maschine wird noch eine wichtige Rolle spielen.

Denn während Murot sich um seine erkrankte Seele kümmert, sitzt Eva Hütter (Nadine Dubois, 42) mit ihrem fünfjährigen Sohn Benjamin (Lio Vonnemann) beim Familiengericht. Als sich abzeichnet, dass sie das Sorgerecht verlieren wird, rennt die Frau mit ihrem Sohn davon.

In einer Hütte mitten im Wald verstecken sich die beiden, doch am nächsten Morgen fährt die Mutter allein zum Einkaufen, wird dabei von der Polizei entdeckt. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt landet sie im Straßengraben und fällt ins Koma. Schädel-Hirn-Trauma und Einblutungen diagnostizieren die Ärzte. Und die Ermittler rätseln: Wo ist ihr Sohn?