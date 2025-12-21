Packender Thriller im Mafia-Milieu: 180 Minuten volle "Tatort"-Dröhnung

Absolutes Novum in der Tatort-Geschichte: Am heutigen Sonntag ermittelt Wotan Wilke Möhring als Thorsten Falke stolze 180 Minuten am Stück.

Von Nadine Steinmann

Hannover - Absolutes Novum in der "Tatort"-Geschichte: Am heutigen Sonntag ermittelt Wotan Wilke Möhring (58) als Thorsten Falke stolze 180 Minuten am Stück. Allein füllt der Bundespolizist die doppelte Sendezeit aber nicht aus.

Restaurantbesitzer Ervin Zoric (Sascha Geršak, 50) steckt tief in den Machenschaften der Mafia. © NDR/Georges Pauly So bekommt er in den Folgen "Ein guter Tag" und "Schwarzer Schnee" mit dem Computer-Nerd Mario Schmitt (Denis Moschitto, 48) einen neuen festen - wenn auch seltsamen - Partner zugeteilt. Der erste Fall führt das ungleiche Duo auf einen Campingplatz in die Niederlande. Hier verschwand ein deutscher Autohändler. Doch schon bald stellt sich heraus, dass Joe Glauning, der eigentlich Carsten Kellmann heißt (Andrei Viorel Tacu, 37, spielt diese Doppelrolle in ihrer Zerrissenheit großartig), ein verdeckter Ermittler und auf den Spuren der Mocro-Mafia war. Tatort Quotenrekord zum Abschied! Das plant die "Tatort"-Staatsanwältin nach ihrer TV-Rolle Die sorgt im Nachbarland mit ungeheurer Brutalität und jugendlichen Auftragskillern für Aufsehen. Bestens vertraut mit den Methoden der Drogenbosse ist die niederländische Kollegin Lynn de Baer (Gaite Jansen, 33), die das deutsche Duo unterstützt.

Lohnt sich das Einschalten?