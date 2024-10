"Tatort"-Ermittlerin steigt aus! Wie geht es für Kollege Fabian Hinrichs weiter?

Es ist die letzte Folge von Dagmar Manzel (66) als "Tatort"-Kommissarin Paula Ringelhahn an seiner Seite.

Am Sonntag (6. Oktober) ist er als Hauptkommissar Felix Voss im neuen "Tatort"-Krimi "Trotzdem" aus Franken um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Hinrichs ist sich sicher, dass die Fernsehserie auch in Zukunft weiterhin erfolgreich sein wird. "Ich glaube, dass der 'Tatort' eines der wenigen Dinge ist, die noch linear geguckt werden." Das sei etwas, das ein Gemeinschaftsgefühl erzeuge.

Das spreche auch junge Leute an, die sich in Kneipen den "Tatort" gemeinsam anschauen. "Das ist sozusagen Ritual geworden in den letzten Jahrzehnten."