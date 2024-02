"Tatort": Häftling stirbt hinter Gittern, Mord-Aufklärung gestaltet sich schwierig

München - Das Gefängnis ist eine Welt für sich - mit eigenen Gesetzen und eigenen Hierarchien. Als Leitmayr und Batic zu einem Mord an einem Häftling - der in der allseits gefürchteten Dusche starb - gerufen werden, treffen sie auf viel Widerstand. Niemand scheint an einer Aufklärung interessiert zu sein - nicht einmal der Gefängnisdirekor.

Und auch die Gefangenen selbst machen es Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 65) und Ivo Batic (Miroslav Nemec, 69) schwer. Niemand will im " Tatort : Das Wunderkind", der am heutigen Sonntag im Ersten zu sehen ist, reden. Keiner soll verraten werden - selbst, wenn es der Feind ist.

Dieter Scholz (Carlo Ljubek, 47) holt seinen Sohn Ferdinand (Phileas Heyblom) bei dessen Pflegeeltern ab. © BR/Sappralot Productions GmbH/Hendrik Heiden

Ja! Auch wenn der 94. Krimi aus München mit seinen vielen Handlungssträngen etwas vollgepackt wirkt, ist er doch hochemotional - nicht nur für die Protagonisten, sondern auch für die Zuschauer.

So geht Leitmayr die Situation mit Scholz und seinem Sohn mächtig an die Nieren, weil es ihn schmerzlichst an seine eigene Kindheit erinnert. Und auch Ferdinand befindet sich auf einer Achterbahn der Gefühle, will am liebsten bei seinen Pflegeeltern bleiben.

Dieser kindliche Wunsch löst beim Zuschauer wiederum Mitleid mit dem freigelassenen Scholz aus, der nach Abbüßen seiner Strafe doch ein Recht auf Resozialisierung hat.

Besonders eindrucksvoll ist zudem, dass der Krimi tatsächlich hinter den Mauern der Justizvollzugsanstalt in Landshut gedreht wurde. Ein immens hoher Aufwand! Doch so konnten nicht nur die Beamten mal hinter die Kulissen der "glitzernden Filmwelt blicken", sondern auch das Filmteam selbst erhielt "ein realistisches Bild, frei von Vorurteilen", wie JVA-Leiter Andreas Stoiber erklärt.

Schade nur, dass die Tage der guten Krimis aus München mit Wachveitl und Nemec schon bald gezählt sind. Denn nach ihrem 100. Fall verlassen die Hauptdarsteller die bayrische Hauptstadt.