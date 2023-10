"Tatort" im Weltall! Murot hebt ab

Doch was ihren Vorgesetzten noch mehr wurmt: Die Frau befand sich nur wenige Stunden vor ihrem Ableben in einem absoluten Glücksrausch. "Selbst meine Mordopfer sind glücklicher als ich", brummt Murot, der mit Depressionen kämpft, während einer Sitzung mit seinem Analytiker.

Es ist ein seltsamer Fall, mit dem Felix Murot (Ulrich Tukur, 66) im " Tatort : Murot und das Paradies", den das Erste am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, konfrontiert wird. Das erste Mordopfer ist eine junge Frau, ihre Obduktion ergibt Kurioses : Der Ermordeten fehlt der Bauchnabel. Zudem ist sie verdurstet - obwohl sie kurz vor ihrem Tod stundenlang in trinkbarem Wasser lag.

Tiefgründig: Dr. Wimmer (Martin Wuttke, 61, l.) diskutiert mit Murot über Glück und Unglück. © HR/Bettina Müller

Auf jeden Fall - vorausgesetzt, der TV-Zuschauer ist bereit für einen absolut schrägen Krimi (was ja meistens auf die Murot-Fälle zutrifft). Denn Regisseur und Oscarpreisträger Florian Gallenberger (51, "Quiero ser") wollte bei seinem "Tatort"-Debüt einen Film abliefern, der "sein Publikum an Orte und in Situationen entführt, die es so noch nie gegeben hat". Und das ist ihm gelungen!

Denn während der Ermittlungen stößt Murot auf eine dubiose Stiftung, die Spenden in Millionenhöhe an Bedürftige sendet. Das Geld stammt unter anderem von den toten Investmentbankern. Doch wie die Mordopfer lässt sich auch Murot in den Bann der attraktiven Stiftungschefin ziehen, die sich als moderner Robin Hood sieht und keinerlei Angst vor den Fragen des Gesetzeshüters zu haben scheint. Stattdessen verspricht sie auch ihm das pure Glück - und liefert es mithilfe modernster Militärtechnologie.

So schwebt der LKA-Ermittler plötzlich durchs Weltall und telefoniert ganz nebenbei mit Gott. Im nächsten Moment tötet er Hitler und rettet damit Millionen Menschen das Leben.

Situationen und Orte, die es tatsächlich bisher in keinem "Tatort" gegeben hat!