"Tatort" Kiel: Vom Mörder, der nicht mordet

Klaus Borowski (Axel Milberg, 68) sucht verzweifelt nach Hinweisen zu den Toten. © NDR/Thorsten Jander

In "Borowski und das ewige Meer", den das Erste am Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, wird eine Klimaaktivistin tot an den Strand gespült.

Zunächst gerät ihr prügelnder Freund unter Verdacht. Doch als weitere, frische Leichen angeschwemmt werden, während der Hauptverdächtige seit Stunden im Verhör sitzt, müssen Klaus Borowski (Axel Milberg, 68) und Mila Sahin (Almila Bagriacik, 34) ihn gehen lassen.

Schließlich laufen die Fäden ihrer Ermittlungen bei der Influencerin Zenaida (Milena Tscharntke, 28) zusammen, die alle drei Opfer näher kannte.

Doch die junge Frau zu verhören, stellt sich als äußerst schwierig heraus. Und als plötzlich weltweit Klimaaktivisten sterben, beginnt für das Team ein Wettlauf gegen die Zeit.