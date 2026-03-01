Tatort "Sashimi spezial" enttäuscht auf ganzer Linie

Ludwigshafen – Ein junger Fahrradkurier taucht im Polizeipräsidium auf, will eine Selbstanzeige machen, doch dazu kommt es nicht mehr. Marc Weinert (Dario Scheffler, 25) verlässt im "Tatort - Sashimi spezial" das Gebäude und wird kurz darauf von einem Lieferwagen überrollt. Fahrerflucht. Helmkamera und Tablet verschwunden. Für Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 64) und Johanna Stern (Lisa Bitter, 42) sieht das nicht nach einem tragischen Verkehrsunfall aus, sondern nach Vorsatz.

Johanna (Lisa Bitter, 42) und Dr. Özcan (Kailas Mahadevan, 47) können den Fahrradkurier nicht retten, nachdem er überfahren wurde. © SWR/Benoît Linder

Die Ermittlungen führen am Sonntag, um 20.15 Uhr im Ersten, zum Kurierdienst "Velopunks", einem selbstverwalteten Kollektiv, das mit Idealismus, Gemeinschaftssinn und Tempo gegen den rauen Markt antritt.

Offiziell glaubt man dort an einen Unfall. Schließlich gehört der tägliche Kampf zwischen Auto- und Fahrradfahrern in Ludwigshafen zum Geschäftsrisiko. Doch die Kommissarinnen wittern mehr.

Als sich spontan die Gelegenheit bietet, steigt Stern selbst aufs Rad und übernimmt Weinerts Touren, ohne offizielle Absprache.

Ein riskanter Undercover-Einsatz, den Odenthal deckt, sogar vor dem Leitenden Polizeidirektor. Während sich ihre Kollegin durch Lieferdruck, interne Loyalitäten und gefährliche Routen strampelt, durchleuchtet Odenthal mit ihrem Team die Geschäftsbeziehungen der Firma.

Schnell wird klar: Hinter Sushi-Bestellungen wie "Sashimi spezial" verbirgt sich womöglich mehr als roher Fisch.