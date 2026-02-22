Dieser "Tatort" aus Dortmund wird für alle zur Belastungsprobe

Lohnt sich das Einschalten beim neuen "Tatort" aus Dortmund? Erfahrt es hier auf TAG24.

Von Saskia Hotek

Dortmund - Er wollte allzeit bereit sein, auf Reisen zu gehen, hatte eine gepackte Reisetasche, mehrere Pässe und zur Sicherheit ein paar Waffen. Doch flüchten kann der Mann mit den verschiedenen Identitäten vor seinem Mörder nicht. Er wird erschossen. Im "Tatort: Schmerz", der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, wird aus einem einzelnen Mord ein komplexes Rätsel.

Ira Klasnić (Alessija Lause, 45) wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. © WDR/Thomas Kost Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 38) und Peter Faber (Jörg Hartmann, 56) müssen zunächst die Identität des Toten klären. Helfen könnte dabei eine Zeugin, die bis kurz vor der Tat beim Opfer war. Die Kommissare finden die Frau namens Maria Novak (Lorena Jurić, 27) in einem Bordell. Die junge Bosnierin liefert wichtige Informationen, wirkt allerdings eingeschüchtert. Um ihr Schutz zu gewähren, findet sie Unterschlupf bei Ira Klasnić (Alessija Lause, 45). Für die Leiterin der Dortmunder Mordkommission wird der Fall zur persönlichen Belastungsprobe. Tatort "Tatort"-Kommissare bei Dreh plötzlich verdächtig: "Kurz davor, abgeführt zu werden" Denn im Zuge der Ermittlungen wird sie mit ihrer eigenen traumatischen Vergangenheit konfrontiert.

Lohnt sich das Einschalten beim Dortmunder "Tatort"?