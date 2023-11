"Tatort": Totes Baby gefunden - Was hat Wacken damit zu tun?

Klaus Borowski (Axel Milberg, 67) taucht in seinem neuesten Fall in eine völlig neue Welt ein. © NDR/Thorsten Jander

Sein 40. Fall hat es in sich: Zwar hat der von Axel Milberg (67) gespielte Kommissar Klaus Borowski in 20 Dienstjahren schon so einiges erlebt, aber die Geschichte des getöteten Säuglings ist besonders berührend. Warum musste das wenige Wochen alte Baby, das auf einem von Prostituierten genutzten Parkplatz in der Nähe von Kiel gefunden wurde, sterben? Und wo ist die Mutter?

Ein bei der Leiche gefundenes VIP-Bändchen führt den Ermittler und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik, 33) in das sonst sehr beschauliche Wacken, das sich aber ausgerechnet zum Zeitpunkt der Ermittlungen in ein Mekka für Metal-Fans verwandelt.

Während Tausende Hardrocker feiern, fühlt das Kieler Ermittler-Duo den Bewohnern der Gemeinde auf den Zahn. Denn jeder scheint hier ein Geheimnis zu haben.

Der Caterer Michi Berger (Nikolaus Okonkwo, 60) hat eine Affäre mit der Bestatterin Meike Thomsen (Bärbel Schwarz, 45). Die wiederum kommt mit ihrem Sohn Jan (Marven Gabriel Suarez-Brinkert, 20), der in einer Gothic-Band spielt, nicht mehr zurecht.

Dann ist da noch die schwangere Dorfladen-Betreiberin Sarah Stindt (Anja Schneider, 56), in deren Ehe mit Kurt (Andreas Döhler, 49) auch nicht alles zum Besten zu stehen scheint.