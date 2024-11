"Tatort": Vorletzter Fall führt Borowski in die Welt der Sexsüchtigen

Kiel - Bereits seit einiger Zeit ist klar, dass Axel Milberg (68) als Hauptkommissar Klaus Borowski im Kieler " Tatort " aufhört. Sein vorletzter Fall führt den Ermittler in die Welt der Sex- und Liebessüchtigen.

Das Team hinter "Borowski und das hungrige Herz" (v.l.n.r.): Almila Bagriacik (34, Sahin), Birgit Gudjonsdottir (62, Kamera), Maria Solrun (59, Regie) und Axel Milberg (68, Borowski). © NDR/Thorsten Jander

Wie der NDR am heutigen Freitag mitteilte, wird die Folge "Borowski und das hungrige Herz" am 12. Januar 2025 um 20.15 Uhr im Ersten laufen. Nach der TV-Ausstrahlung gibt es den Film zudem für ein Jahr in der ARD-Mediathek.

Neben Milberg wird erneut Almila Bagriacik (34) als Borowskis Kollegin Mila Sahin zu sehen sein. Newcomerin Laura Balzer (31) übernimmt die Episoden-Hauptrolle Nele Krüger. Das Drehbuch stammt von Katrin Bühlig (57), Regie führt die isländische Regisseurin Maria Solrun (59).

Zum Inhalt: In einem Mietshaus in Kiel finden Borowski und Sahin die 40-jährige Versicherungsangestellte Andrea Gonzor erschossen auf ihrem Bett. Die Tote hatte an diesem Abend offenbar zu einer Erotikparty eingeladen.

Zahlreiche Spermaspuren im Umfeld der Toten verweisen darauf, dass das Opfer mehrere Sexualpartner in dieser Nacht hatte. In ihrem Blut finden sich Spuren von Alkohol und Beruhigungsmitteln, aber es gibt keine Hinweise auf eine Sexualstraftat.

Borowski und Sahin tauchen während der Ermittlungen in die Welt der Sex- und Liebessüchtigen ein. Der einzige Schlüssel zur Aufklärung scheint Andreas Freundin Nele zu sein. Sie hat die Tote entdeckt.