Tödlicher Traum der Freiheit: Heim-Kind im Dresden-"Tatort" unter Mordverdacht

Dresden - Mitten in der Nacht brechen die Jugendlichen Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem, 23) und Pascal Schadt (Florian Geißelmann, 21) aus dem Heim aus. Ihr Traum: Freiheit - doch dieser endet tödlich. Der neue Dresdner "Tatort: Siebenschläfer" nimmt die Zuschauer in ein vermeintliches Vorzeige-Heim mit, welches nicht nur bei den dort lebenden Kindern ein beklemmendes Gefühl auslöst. Der Krimi ist am heutigen Sonntagabend, um 20.15 Uhr, im Ersten zu sehen.

Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 57) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 37) ermitteln erst einmal als Duo. © MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

Am Morgen nach ihrer Flucht wird Lilly tot an einem See in einem alten Steinbruch gefunden. Von ihrem Begleiter Pascal fehlt jede Spur. Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 37) bekommt für die Ermittlungen ihren Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 57) zur Seite.

Seitdem Karin Gorniak (Karin Hanczewski, 43) den Dienst quittiert hat, herrscht Personalmangel im Kommissariat.

Genau wie im Heim "Siebenschläfer". Hier versuchen die Kommissare Antworten zu finden. Erzieherin Jasmin Hoffmann (Aysha Joy Samuel, 28) geht Lillys Tod besonders nahe.

Sie erzählt, dass Pascal als schwierig und aggressiv gilt. Er müsse regelmäßig Medikamente einnehmen, sonst gerät er außer Kontrolle. Diese hat ihm der Psychiater Lukas Brückner (Hanno Koffler, 45) verschrieben, der auch andere Kinder des Heims therapiert.

Er steht im ständigen Austausch mit Saskia Rühe (Silvina Buchbauer, 52). Die Heim-Leiterin tut während der Ermittlungen alles dafür, ihre Einrichtung in ein gutes Licht zu rücken.

Doch Schnabel hat von Anfang an ein ungutes Gefühl: "Irgendwas stimmt hier nicht" - und er soll recht behalten.