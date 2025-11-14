"Tatort"-Star Axel Prahl über Nahtoderlebnis auf offener See: "Mir hat alles geschlottert"

Berlin - " Tatort "-Star Axel Prahl (65) ist dafür bekannt, als Kommissar keine Angst vor Gefahr zu zeigen. Auch privat schwebte der Schauspieler schon einmal in Lebensgefahr.

Ein harmloser Sommertag am Wasser wurde für Axel Prahl (65) zum Albtraum. © Chris Jackson/PA Wire/dpa; Rolf Vennenbernd/dpa

Prahl ist sich nicht mehr sicher, wie alt er damals war - vermutlich zwischen zehn und zwölf, erzählte er im Gespräch mit Brisant.

Ein sommerliches Badevergnügen wurde für ihn zum Albtraum. Er ließ sich auf einer Luftmatratze treiben und wurde von der Strömung unbemerkt auf die offene See gezogen.

Erst als die Matratze langsam die Luft verlor, wurde der Schauspieler wieder wach. Kurz darauf bemerkte er, wie weit er bereits aufs Meer hinausgetrieben war. "Ich sah die Menschen nur noch klitzeklein an der Küste", erinnert sich der 65-Jährige zurück.

Mit allerletzter Kraft habe er sich zurück ans Ufer gekämpft. Als er ankam, habe alles an seinem Körper "geschlottert".

"Das war wirklich Todesangst", so Prahl. Trotzdem geht er immer noch gern schwimmen. Schließlich sei er am Meer groß geworden. Das Wasser trage man dann einfach immer in sich, erklärt er.