Mörderischer Besuch aus der Vergangenheit: Geiselnahme im Schwarzwald-"Tatort"!

Freiburg - TV-Ermittler Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 56) wird im neuen Schwarzwald-" Tatort " von seiner Vergangenheit eingeholt - und von ihr als Geisel genommen!

Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 56) wird in seinem eigenen Haus als Geisel genommen. © SWR/Benoît Linder

Im "Tatort: Der Reini", den das Erste am Sonntag, um 20.15 Uhr, zeigt, stehen Veränderungen an: Franziska Tobler (Eva Löbau, 53) macht eine Fortbildung zur Führungskraft, weswegen ihr langjähriger Kollege Berg den Mord an einem Apotheker mit Kripo-Neuling Ella Pauls (Luise Aschenbrenner, 30) lösen soll.

Doch noch am Tatort erhält der Ermittler einen Anruf aus den Landeskliniken: Sein Bruder Reinhard (Felician Hohnloser, 39) ist aus der geschlossenen Psychiatrie abgehauen.



Weil Berg seinen "Reini" auf dem elterlichen Hof vermutet, fährt er zurück nach Hause.

Dort trifft er nicht nur seinen Bruder, sondern auch dessen schizophrene Freundin Mika (Mareike Beykirch, 39) sowie den Kriminellen Luke Badrow (Karsten Antonio Mielke, 48) an, der sich monatelang hinter der Maske eines psychisch Kranken versteckt hat, um dem Knast zu entkommen.

Berg ahnt sofort: Das Trio ist in seinen Mordfall verwickelt. Doch bevor er Verstärkung holen kann, wird er zur Geisel genommen.