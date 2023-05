Traurige Nachricht für Fans des Dresdner Tatorts: Die "Karin Gorniak"-Schauspielerin hört auf!

Karin Hanczewski (41, r.), Cornelia Gröschel (35, M.) und Martin Bambrach (55) bilden das Herzstück des Tatortes in Dresden. © MDR/ Marcus Glahn

Es war keine einfache Entscheidung für die 41-Jährige. Denn schließlich hat sie maßgeblich an der Entstehung des erfolgreichen Formats mitgewirkt. Doch nach vielen Jahren der hervorragenden Zusammenarbeit möchte Hanczewski nun ihre Fühler ausstrecken und neue Charaktere als Schauspielerin verkörpern.

"Ich war sehr gern Teil des Dresdner Tatort-Teams, bin an Herausforderungen gewachsen und habe so viel Sympathie erfahren. Das alles ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich dankbar. Die Entscheidung, zu gehen, fällt mir nicht leicht, aber für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen", so die Schauspielerin gegenüber dem MDR.

Auf den Abschied der 41-Jährigen schaut die Redaktionsleiterin des Fernsehfilms des MDR mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits bedauert sie das Ausscheiden der beliebten "Kommissarin Gorniak", andererseits wünscht sie der Schauspielerin alles Beste auf ihren weiteren Wegen.

Denn nicht zuletzt ist es auch der Schauspielleistung von Hanczewski zu verdanken, dass der "Tatort Dresden" zu einem der beliebten in Deutschland zählt. Zuletzt verfolgten rund 9,3 Millionen Menschen das spannende Geschehen in der sächsischen Landeshauptstadt hinter ihren Fernsehern.