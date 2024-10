Ulrike Folkerts vor 80. "Tatort": So stellt sich die dienstälteste Kommissarin ihren Ausstieg vor

Mit ihren 35 Jahren im Amt ist Ulrike Folkerts (63) als Lena Odenthal dienstälteste "Tatort"-Kommissarin. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Ehrlich gesagt bin ich völlig begeistert, was ich da geschaffen habe, das ist auch ein wenig irre und überrascht mich selbst", sagte die 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

"So etwas kann man nicht planen", so die Schauspielerin. "Das ist ein Geschenk - für mich, den Sender SWR und das Publikum."

Folkerts feiert am kommenden Sonntag (27. Oktober) mit ihrem 80. Ludwigshafen-"Tatort: Dein gutes Recht" (20.15 Uhr, Das Erste) ihr 35-jähriges Jubiläum.

Ihr allererster Sonntagskrimi lief am 29. Oktober 1989 ("Die Neue"). Seitdem hätten sich Rolle und Darstellerin natürlich verändert, sagte Folkerts.

"Beide sind reifer geworden und haben mehr Erfahrung in dem, was sie tun", so die 63-Jährige.

"Ulrike ist mit Lena durch Höhen und Tiefen gegangen, hat sich aufgerieben, Lösungen gesucht, ist drangeblieben und hat sich immer kreativ für Lena und ihr Format eingesetzt"