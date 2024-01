Vertrauensmissbrauch beim Tatort: Ständig passiert etwas Unerwartetes

Saarbrücken - Im " Tatort : Der Fluch des Geldes" (20.15 Uhr, Das Erste) ermitteln Adam Schürk (Daniel Sträßer, 36) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, 36) zum inzwischen fünften Mal zusammen in Saarbrücken. Die Freundschaft der beiden Hauptkommissare wird mal wieder auf eine harte Probe gestellt.

Unfall oder Mord? Kommissar Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, 36, l.) teilt Kommissar Adam Schürk (Daniel Sträßer, 36) seine Sicht der Dinge mit. © SR/Manuela Meyer

Schürks und Hölzers neuester Fall knüpft genau da an, wo "Die Kälte der Erde" (ausgestrahlt am 29. Januar 2023) endete: Bei Hölzers Erkenntnis, dass sein Kollege ihm verheimlicht hat, dass er die Millionen-Beute aus einem Bankraub seines toten Vaters besitzt. Doch es bleibt kaum Zeit, den Vertrauensmissbrauch aufzuarbeiten.



Die Geschichte nimmt direkt an Fahrt auf, als Hölzer auf einer Landstraße um ein Haar von einem Pick-up-Truck überrollt wird. Für eine betagte Dame, die in einem roten Kleinwagen unterwegs war, ging das Ganze nicht so glimpflich aus.

Die Insassen des XXL-Vehikels: zwei Frauen und zwei Männer, die eine seltsame Vorliebe für perfide Wetten teilen.

Für das Ermittler-Team - ergänzt um Esther Baumann (Brigitte Urhausen, 43) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer, 37) - kein gewöhnlicher Fall. Denn zunächst scheint es gar keiner zu sein.