Weil "Tatort"-Pastor in seinem Wohnwagen verbrennt, macht Kommissar Rolle rückwärts

Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 57) spuckt Gift und Galle bei dem, was er entdeckt. © NDR/Kai Schulz

Im neuen Sonntagskrimi "Tatort: Schweigen", den das Erste am morgigen Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, pflückt Falke in einem Kloster in der Eifel in blauer Arbeits-Einheitskleidung Äpfel, geht beten und lebt mit Retreat-Teilnehmer Daniel (Florian Lukas, 51) in einem kargen Zwei-Bett-Zimmer in der Klosteranlage.

Doch dann verbrennt der Pastor bei einem Feuer in seinem Wohnwagen im Klosterhof. Falke wirft sich seine Lederjacke wieder über und ermittelt.

Lohnt sich das Einschalten? Absolut!

Die neue "Tatort"-Folge dreht sich um Kindesmissbrauch in der Kirche, geht geradeaus und schnörkellos mit diesem großen und erschütternden Thema um.

Das tut er nicht dadurch, dass er das Grauen zeigt. Sondern dadurch, dass er die Reaktionen der Menschen darauf zeigt.