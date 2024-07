"Teenie-Mütter": Lea flippt bei der Taufe ihres Babys völlig aus!

Zwischen Lea (19) und ihrem Freund Daniel (31) kommt es häufig zu Streit. © RTLZWEI

Hilfe bekommt die Jungmutter auch von Freund Daniel (31) und ihren Großeltern. Mutter Maren hat sogar ihren Job als Arzthelferin auf Eis gelegt, um Lea dreimal die Woche zu unterstützen. Eigentlich wollte die 19-Jährige ein Babyjahr nehmen und ihre Ausbildung unterbrechen, doch die Familie riet ihr davon ab.

Nun muss Lea bereits drei Monate nach der Geburt wieder arbeiten gehen. Für die Teenie-Mama jedoch eher eine Erleichterung: "Fällt mir nicht schwer, seh' ihn ja nachher wieder", erklärt die 19-Jährige und wirkt über den Abschied eher glücklich statt traurig.

Als sich die Familie am Tag von Noahs Taufe zu spät auf den Weg zur Veranstaltung macht, drehen bei Lea die Sicherungen durch: "Ne, ich will am liebsten schon wieder nachhause", keift die 19-Jährige, als sie erfährt, dass noch nicht alle Verwandten vor Ort sind.