Finale Abrechnung bei Temptation Island: "Ich bin der Teufel und du bist der Engel?!"

Finale bei "Temptation Island"! Die verbliebenen Paare treffen sich am Lagerfeuer wieder, um die entscheidende Frage zu klären: Wurde der Treuetest bestanden?

Von Annika Rank

Tatum (23) und Louis (27) versöhnen sich wieder und gehen als Paar nach Hause. © Screenshot/RTL+ Die Aussprache zwischen Tatum (23) und Louis (27) setzt sich fort, indem sie sich gegenseitig Liebesbriefe vorlesen, die sie vor Beginn der Show verfasst und an die Produktion abgegeben haben. "Ich weiß, du hast es oft nicht leicht mit mir. Ich bin eine schwierige Person, mit der nicht jeder umgehen kann", macht Tatum den Anfang. "Manchmal hab ich das Gefühl, dass du zu gut für mich bist, und das denk ich auch jetzt. In meinen Augen hast du keine Fehler, ich dafür umso mehr." Na gut, während des "Temptation"-Experiments dürfte er ihr ja nun endlich das Gegenteil bewiesen haben ... Nachdem Louis im Gegenzug verspricht, "Blut, Tränen und Schweiß" für sie zu geben, schließen sich die beiden wieder in die Arme: "Ich denke, jetzt ist alles wieder gut." Also: Treuetest bestanden. Temptation Island Fremdgeh-Sex bei "Temptation Island": Nico Legat äußert sich - "am Ende bin ich der Dumme" Weiter geht es mit Loreen (22) und Adam (26), die bereits für das Temptation-Date an einer Strandpromenade aufeinandertreffen. Nach der Fahrt in einem Riesenrad geht er schließlich vor der Blondine auf die Knie und macht ihr einen Antrag: "Du bist meine Frau, für immer. Ich liebe dich über alles, du bist das Beste, was mir überhaupt in meinem Leben passieren konnte." Sie sagt natürlich Ja: "Ich bin die glücklichste Frau der Welt!" Dementsprechend harmonisch verläuft dann auch ihr gemeinsames Lagerfeuer, über dessen gezeigte Bilder sie nur lachen können. Das frisch verlobte Paar nimmt sich vor, in Zukunft besser miteinander zu kommunizieren. Loreen gibt zu, vor der Show manchmal an der Beziehung mit Adam gezweifelt zu haben, "aber jetzt weiß ich zu 1000 Prozent, dass ich dich will". Schön!

Was wäre "Temptation Island" ohne eine dramatische Verlobung? © Screenshot/RTL+

Loreen (22) und Adam (26) sind nach wie vor ein Herz und eine Seele. © Screenshot/RTL+

Adrian erinnert sich, dass er eigentlich vergeben ist - zu spät?

Der "Pascha" Adrian (24) lässt sich von seinen Verführerinnen verwöhnen. © Screenshot/RTL+ Weniger familienfreundlich geht es auf Adrians Temptation-Date mit drei Verführerinnen zu. Der 24-Jährige sieht es aber ganz entspannt: "Ob ich jetzt eine nehme oder zehn nehmen würde, das bleibt dasselbe. Ich werde nichts machen, nur ein bisschen spielen, aber im Endeffekt hab ich meine Freundin in der anderen Villa." Der selbst ernannte "Pascha" macht es sich gemütlich und lässt sich von den Single-Frauen füttern, massieren und nach Strich und Faden verwöhnen. "Pascha zu sein ist mal schön und gut, aber im Endeffekt hab ich auch gemerkt, dass mir da meine Freundin fehlt", meint er danach. Kommt diese Einsicht zu spät? Währenddessen genießt seine Partnerin Charline (25) nämlich erst ein Cliffjumping- und dann ein Dinner-Date mit Mika (24). Temptation Island Dreister geht's kaum! Kaum abserviert, knutscht Fremdgeher mit Verführerin "Was denkst du inzwischen über deine Beziehung?", will ihr Lieblingsverführer in romantischer Atmosphäre wissen. Sie kontert: "Welche Beziehung? Nein, Spaß." Charline muss sich jedoch eingestehen, dass sie angesichts der gesehenen Bilder keine Zukunft mehr für sich und Adrian sieht. Die Show habe ihr die Augen geöffnet und ab sofort wolle sie in ihren Partnerschaften nicht mehr zurückstecken. Von alldem ahnt Adrian derweil absolut gar nichts ...

Mika (24) und Charline (25) verbringen traumhafte Stunden miteinander. © Screenshot/RTL+

Finales "Temptation"-Lagerfeuer: Charline bleibt stark und zieht einen Schlussstrich

Charline hat die Eskapaden ihres uneinsichtigen Freundes satt. © Screenshot/RTL+ Das Lagerfeuer steht an. Adrian erwartet von seiner Freundin eine Rechtfertigung für ihre Taten. Aber das Wichtigste: "Ich finde, ich hab nix falsch gemacht." Erst als Charlines Begrüßung alles andere als liebevoll ausfällt, scheint auch ihm endlich zu dämmern, dass seine Beziehung in Gefahr sein könnte. Einsicht für seine Fehler zeigt er aber dennoch nicht: "Ich kann mich nur entschuldigen", bringt er unwillig hervor. "Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich dem Test treu geblieben bin!" Als Beweis für seine "Treue" legt er beispielsweise dar, dass er den Verführerinnen nie in die Augen geschaut und Blickkontakt vermieden habe. Und alles andere habe sich ja sowieso im vereinbarten Rahmen abgespielt. "Konkret fremdgegangen ist er nicht, aber das war alles irgendwie so ein' Tacken too much", sagt Charline und erklärt, dass sie besonders wegen Adrians Erzählungen über ihr Sexleben verletzt sei. Angesichts der Vorwürfe und ihrer eigenen Bilder geht Adrian nach und nach in den Angriffsmodus über: "Genau, ich bin der Teufel und du bist der Engel, richtig?! Was du da gemacht hast, ist unter aller Sau." Zunächst will er trotzdem weiterhin an der Beziehung festhalten, doch als Charline ihm von ihrer emotionalen Bindung zu Mika berichtet und einen eindeutigen Schlussstrich zieht ("Ich kann das leider nicht mehr. Ich hab einfach gemerkt, du musst dich noch ein bisschen austoben"), sieht auch er ein, dass es vorbei ist zwischen ihnen. Die beiden verlassen die Show also getrennt.

Adrian hingegen fällt aus allen Wolken, als ihm bewusst wird, dass er die Show als Single verlassen wird. © Screenshot/RTL+