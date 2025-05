RTL stellt Cast für "Temptation Island VIP" vor: Vanessa und Aleks kehren zurück

Am Montag hat RTL den offiziellen Cast für die Realityshow vorgestellt - und dabei für eine große Überraschung gesorgt: Mit Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) feiert nämlich genau das Paar ein Comeback, das vor knapp drei Jahren für einen regelrechten TV-Skandal in dem Format gesorgt hat.

Daneben hat der Kölner Privatsender auch die anderen drei Promi-Paare bekannt gegeben, die sich dem TV-Treuetest stellen werden. Und auch da dürfen sich die Fans auf ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten freuen: Ex-Verführerin Melissa Heitmann wird mit ihrem Freund, der "Are You The One"-Bekanntheit Marwin Klute, an der Show teilnehmen.

Außerdem dabei: Chiara Antonella und ihr Freund Wladi sowie die "Too Hot Too Handle"-Stars Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann.