"Temptation Island": Vergebene Frau erfährt von Betrug – vor der Show!

Kroatien - In Folge drei von " Temptation Island " wird Kandidatin Vivian (24) mit einigen unschönen Wahrheiten konfrontiert: Offenbar ist ihr Partner Mou (24) ihr bereits kurz vor der Teilnahme in der Show mit einer Ex-Affäre fremdgegangen!

"Dass die sich getroffen haben hinter meinem Rücken, glaub' ich nicht. Ich bin aber darüber schockiert, dass die beiden fast eine Beziehung geführt haben", so die 24-Jährige.

Und Mou - streitet es nicht mal vor laufender Kamera ab. Ein absoluter Schock für Vivian, doch trotzdem nimmt sie ihren Partner in Schutz.

So kommen Mou und Nastasia auf ihr letztes Treffen zu sprechen, das nur wenige Monate vor den Dreharbeiten von "Temptation Island" stattgefunden haben muss. "Im Codex - und danach noch privat, wir beide. Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, ist ja nicht mein Problem", teasert Verführerin Nastasia an.

Am ersten Lagerfeuer werden die Frauen mit dem bisherigen Verhalten ihrer Männer konfrontiert. Vor allem Vivien bekommt ihr Fett weg und muss mit ansehen, wie eine Ex-Affäre ihres Freundes in die Villa der vergebenen Männer einzieht und ein schlüpfriges Geheimnis der beiden preisgibt.

Tammo (32), Marie (24) und Laura (26) bekommen keine Bilder von ihren Liebsten zu sehen. Dezent bedrückt geht es also zurück in die Villen, wo zumindest die Männer mit einem mehr als heißen Empfang ihrer Single-Ladys aufgeheitert werden.

Dieses Paar scheint es wohl locker zu nehmen, denn auch Josh scheint sehr zufrieden mit seinem bisherigen "Werk". "Ich glaube, Nasrin freut sich für mich. Ich geh' an meine Grenzen, aber nur so weit ich es einschätzen kann", so der 31-Jährige fröhlich.

"Das sind schon krasse Bilder, aber bis jetzt nichts, was außerhalb der Grenzen passiert: Kein Fremdgehen, kein Küssen, keine emotionale Bindung, nicht im Bett schlafen", resümiert Nasrin trotzdem gefasst.

Während Vivian ihren Schrecken noch verdaut, bekommt Nasrin (31) ebenfalls fragwürdige Bilder von Freund Josh (31) zu sehen. Vor allem die Aussage "In einem anderen Universum würde ich mich in dich verlieben" gegenüber Verführerin Viktoria (21) stößt der Münchnerin übel auf.

Nasrin und Alvin entdecken einige Gemeinsamkeiten. © Screenshot RTL+

Am nächsten Morgen dürfen die Männer wie Frauen zu ihren ersten Dates ausrücken. Für die Ladys geht es zum traditionellen Ziegenmelken.

Während der tierische Aspekt des Dates eher nicht für Begeisterungsstürme sorgt, tut es das private Picknick bei Nasrin und Alvin. Die beiden entdecken so einige Gemeinsamkeiten. "Josh hätte gerne, dass ich zu ihm nach Innsbruck ziehe. Aber ich bin kein Berge-Girl, ich bin ein Beach-Girl", weiß die 31-Jährige und so kommen die beiden auf den gemeinsamen Traum zu sprechen, mal in Barcelona wohnen zu wollen. Gefährlich!

Die Jungs sind derweilen künstlerisch unterwegs und sollen ihre Verführerinnen mit Farben auf einer Leinwand verewigen. Natürlich stellen diese sich in den knappsten Bikinis zur Verfügung.

Vor allem zwischen Mou und Sandra passt der Vibe. "Ich bin so froh, hier eine Sandra an meiner Seite zu haben, wo es zwischenmenschlich so passt", freut sich Mo. Das wird seiner Freundin wiederum aber gar nicht passen ...

Die ganze Folge "Temptation Island" könnt Ihr Euch ab sofort auf RTL+ ansehen.