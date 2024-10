Kein Auto? "Temptation Island"-Jessi stellt Männlichkeit von Partner Germain infrage

Korfu (Griechenland) - Kaum sind die vergebenen Männer und Frauen von "Temptation Island VIP" in die Villen der Singles eingezogen, lassen die Partner kein gutes Haar mehr an ihrer eigentlich besseren Hälfte. Vor allem Adrian (28) scheint die Aufmerksamkeit der Frauen mehr als zu genießen und liefert krasse Bilder für Freundin Rebecca (29).

Göktug (28) und Rebecca (29) finden nicht nur ihre Äpfel ganz lecker. © RTL

Auch Adrian und Rebecca haben nicht so viel Gutes übereinander zu sagen und konzentrieren sich lieber auf ihre Verführerinnen und Verführer.

So liefert sich Adrian ein sinnliches Blickduell mit Single-Frau Gabi (22). "Mal guckst du mir in meine Seele, mal juckt dich nichts. Ich traue dir nicht, weil du genau weißt, was du draufhast als Frau", säuselt der ehemalige Bachelorette-Zweite am Pool.

Seine Mitbewohner sehen Adrians Flirt-Verhalten bereits kritisch. "Egal, wo ich hingucke, ich sehe überall Gabi und Adrian. Brudi, du wirst auf jeden Fall verkacken", prophezeit Germain.

Und auch Rebecca scheint Gefallen an Göktug (28) gefunden zu haben. "Wir haben diese Phase, wo wir oberflächlich flirten, aber nicht tiefer. Er ist aber ein guter Verführer, optisch auf jeden Fall mein Typ", so Rebecca ehrlich.

Das geht ja schon mal gut los!

