Temptation-Verführerinnen sicher: "Die werden safe Sex miteinander haben"

Kreta - In der " Temptation Island VIP "-Villa ging es bereits in Folge 2 ziemlich heiß her. Nun sind sich die Verführerinnen sicher: Laurenz ist definitiv knackbar.

Laurenz (24) fühlt sich bei Verführerin Elena immer wohler - das sehen auch die anderen Ladys. © © Screenshot/RTL+

Am Abend wird bei den Männern und Frauen mal wieder die Stimmung angeheizt und Party gemacht.

In der Männervilla tauschen sich ein paar Verführerinnen über Laurenz (24) aus. Nachdem der Blondie mit Elena ausgelassen das Tanzbein schwingt, vermuten die Frauen, dass er den Ladys nicht lange standhält.

"Elena und Laurenz sind die ganze Zeit beisammen", so eine Verführerin.

"Die werden safe Sex miteinander haben", ist sich eine andere sicher. Wohl fühlt sich Laurenz bei seiner Versuchung ohnehin - dass sie ihn umgarnt und für ihn Essen kocht, gefällt dem 24-Jährigen besonders.

"Elena ist die Beste", sagte er lächelnd zu Marwin (27) - "die sorgt sich voll um mich", hieß es weiter.