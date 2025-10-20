Temptation-Verführerinnen sicher: "Die werden safe Sex miteinander haben"
Kreta - In der "Temptation Island VIP"-Villa ging es bereits in Folge 2 ziemlich heiß her. Nun sind sich die Verführerinnen sicher: Laurenz ist definitiv knackbar.
Am Abend wird bei den Männern und Frauen mal wieder die Stimmung angeheizt und Party gemacht.
In der Männervilla tauschen sich ein paar Verführerinnen über Laurenz (24) aus. Nachdem der Blondie mit Elena ausgelassen das Tanzbein schwingt, vermuten die Frauen, dass er den Ladys nicht lange standhält.
"Elena und Laurenz sind die ganze Zeit beisammen", so eine Verführerin.
"Die werden safe Sex miteinander haben", ist sich eine andere sicher. Wohl fühlt sich Laurenz bei seiner Versuchung ohnehin - dass sie ihn umgarnt und für ihn Essen kocht, gefällt dem 24-Jährigen besonders.
"Elena ist die Beste", sagte er lächelnd zu Marwin (27) - "die sorgt sich voll um mich", hieß es weiter.
Gemischte Gefühle bei Aleks und Vanessa
Vanessa (25) und Brenda sprechen in der Frauenvilla über die Zeit ohne ihren Partner.
"Allein durch diese drei Tage weiß ich schon mehr zu schätzen, was ich an dieser Beziehung habe", sagt die 25-Jährige mit Tränen in den Augen.
"Wir wollen heiraten, ich trage seinen Ring, wir sprechen fast täglich über Kinder", so Vanessa. Die Influencerin habe jedoch Angst, dass Aleks (34) die Zeit ohne sie genießt.
In der Männervilla hingegen beschwert sich Aleks über einen bestimmten Interview-Moment mit seiner Partnerin. Vor der räumlichen Trennung wurde den beiden die Frage gestellt, wer die Hosen in der Beziehung anhätte.
"50:50", antwortete Vanessa. Das hat Aleks so gar nicht gepasst: "Junge, hast du die Frage nicht verstanden?", machte er sich bei Laurenz über sie lustig.
Nicht verwunderlich, denn der maskuline Mann, wie er sich selbst nennt, strebt in seiner Beziehung die klassische Rollenverteilung an. Die fehle ihm bei Vanessa allerdings.
"Sie hat ein Problem damit, geführt zu werden. Ich merke, dass sie da manchmal boykottiert oder rebelliert", erklärt Aleks.
Titelfoto: Bildmontage: © Screenshot/RTL+