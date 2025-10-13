"Wie eklig sind die?": Erste Bilder sorgen bei den Temptation-Ladys für Tränen und Wut

Kreta - Bei Temptation Island VIP fliegen schon in Folge zwei die Fetzen. Die Frauen bekommen erstmals zu sehen, was ihre Männer in der Villa treiben, die ersten Tränen fließen.

Brenda (21, l.) und Vanessa (25, r.) sind geschockt von den ersten Bildern. © Screenshot/RTL+

In der Männervilla geht es nämlich ordentlich zur Sache: Laurenz (24) tanzt ausgelassen mit einer der Verführerinnen, während Marwin (27) sich ganz locker mal eben einen Lapdance gönnt.

Der Abend endet für die beiden schließlich im Whirlpool, mit acht flirtfreudigen Ladies, reichlich Zigaretten und Alkohol. Ein Bild, das ihre Partnerinnen nicht besonders erfreut.

"Wie eklig sind die?", entfährt es Melissa (29) fassungslos. Die Enttäuschung sitzt tief während ihr Tränen über die Wangen kullern.

"Das Schlimmste ist, dass ich gerade realisiere, dass von meinem Mann die schlimmsten Sachen kamen", schluchzt sie.

Doch es kommt noch dicker: Marwin schüttet einer Verführerin im Pool Sekt in den Mund, "als wenn sie ihm einen blasen würde", stellt Melissa wütend fest. Für sie definitiv ein Schritt zu weit.