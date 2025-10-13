"Wie eklig sind die?": Erste Bilder sorgen bei den Temptation-Ladys für Tränen und Wut
Kreta - Bei Temptation Island VIP fliegen schon in Folge zwei die Fetzen. Die Frauen bekommen erstmals zu sehen, was ihre Männer in der Villa treiben, die ersten Tränen fließen.
In der Männervilla geht es nämlich ordentlich zur Sache: Laurenz (24) tanzt ausgelassen mit einer der Verführerinnen, während Marwin (27) sich ganz locker mal eben einen Lapdance gönnt.
Der Abend endet für die beiden schließlich im Whirlpool, mit acht flirtfreudigen Ladies, reichlich Zigaretten und Alkohol. Ein Bild, das ihre Partnerinnen nicht besonders erfreut.
"Wie eklig sind die?", entfährt es Melissa (29) fassungslos. Die Enttäuschung sitzt tief während ihr Tränen über die Wangen kullern.
"Das Schlimmste ist, dass ich gerade realisiere, dass von meinem Mann die schlimmsten Sachen kamen", schluchzt sie.
Doch es kommt noch dicker: Marwin schüttet einer Verführerin im Pool Sekt in den Mund, "als wenn sie ihm einen blasen würde", stellt Melissa wütend fest. Für sie definitiv ein Schritt zu weit.
Nach dem Party-Absturz folgt das böse Erwachen in der Männer-Villa
Während Chiara (28) Melissa tröstend in den Arm nimmt, macht Vanessa (25) kurzen Prozess: "Für mich geht das gar nicht!", schimpft sie über das Verhalten der Jungs.
Und auch Brenda (21) ist außer sich vor Wut. Sie hat absolut kein Verständnis für das Verhalten von Partner Laurenz: "Wenn der mich verliert, ich nehme dem alles", droht sie.
In der Männervilla dämmerte es dagegen erst am nächsten Morgen langsam: Laurenz zeigt sich kleinlaut und meint zu seinen Kumpels: "Wir haben vielleicht am ersten Abend ein bisschen verkackt."
Lediglich Aleks (34) und Wladimir hab sich in den Szenen nichts zu schulden kommen lassen.
Streaming-Tipp: Die zweite von insgesamt 14 Folgen der sechsten Staffel "Temptation Island VIP" könnt Ihr ab jetzt jederzeit bei RTL+ abrufen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+