Thorsten Legat schämt sich für "Temptation Island"-Auftritt seines Sohnes

Thorsten Legat (54, r.) ist vom Auftritt seines Sohnes Nico Legat (25) bei "Temptation Island" wenig begeistert. © Bildmontage: nico.legat, thorsten_legat_official (Screenshots)

Seit Donnerstag stellen sich wieder vier Paare im TV dem ultimativen Treuetest auf der Insel der Versuchung. Der Dreh in Portugal liegt inzwischen ein gutes halbes Jahr zurück. Der Nachwuchs der Fußball-Legende nahm mit seiner Freundin Sarah an dem Experiment teil.

Damit setzte Nico seinen ersten Fuß in die Reality-TV-Stapfen seines berühmten Vaters, der bereits in Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars", "Schlag den Star" oder dem Dschungelcamp zu sehen war.

Gemeinsam schaute sich das Vater-Sohn-Gespann nun die erste Folge der Show an. RTL war mit dabei und fing die Reaktionen aller Beteiligten ein. Es dauerte nicht lange, bis sich auf der Stirn des ehemaligen Fußballprofis etliche Schweißperlen bildeten.

"Was ist, wenn wir beide dich in Unterwäsche wecken?", fragt eine "Verführerin" im Rahmen der Sendung in Richtung seines Sohnes. Der grinst schelmisch, bevor er seine Antwort gibt: "Da wäre ich steif wie ein Brett."

Zu viel für Papa Thorsten, der sich vor Schock am Kühlschrank festkrallte und erklärte, dass seine Schamgrenze bereits jetzt erreicht sei. "Guck dir mal an, wie ich schwitze", so der Kult-Kicker.