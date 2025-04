TV-Treuetest wird immer wilder: "In der Hose hat's ein bisschen gezuckt"

Ob Raffaela (25) ihrem Lieblings-Verführer Marvin (29) noch lange widerstehen kann? © Screenshot/RTL+

Raffaela (25) gibt zu, mit ihrer gemeinsamen Nacht mit zwei Verführern eine Grenze überschritten zu haben, setzt aber auf Jeremys (26) Verständnis. Sollte er allerdings jemals mit einer Single-Lady im selben Bett schlafen, wäre das "noch mal was anderes". Alles klar ...

"Wenn die irgendwann was [Krasses] sieht von ihrem Freund, dann f**** die mit jemandem", so Saskias (27) Einschätzung zu Raffaela. Dass die 25-Jährige bisher keinen Gedanken an Jeremy zu verschwenden scheint, sorgt für fragende Blicke unter den anderen vergebenen Frauen: "Ich würde jetzt nicht merken, dass sie in einer Beziehung ist."

Das liegt vor allem an Raffaelas Sympathie gegenüber dem "dumm-dreckigen" Marvin (29). "Der b**** dich mit den Augen. Der Typ ist einfach Sex auf zwei Beinen. Also wenn es hart auf hart kommt und ich mich bei Marvin zurückhalten kann, dann kann ich absolut alles schaffen."

In der anderen Villa bläst Jeremy allerdings keine Trübsal, sondern lässt es ebenfalls krachen. Er darf sich nämlich über einen Lapdance freuen, der es in sich hat: Die Verführerin reibt sich erst an seinem besten Stück, danach setzt sie sich nur mit einem Slip bekleidet quasi direkt auf sein Gesicht.

"Ich glaub, in der Hose hat's ein bisschen gezuckt", staunt selbst der nicht so zimperliche Jamy (36) über die wilden Szenen. Jeremy bestätigt: "Aua, aua!"