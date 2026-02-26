Kleiner Dresdner will groß raus: Levy singt bei "The Voice Kids"

Dresden - Bloß nicht verpassen und am Samstag (20.15 Uhr) mitfiebern! Dann nämlich singt sich der Dresdner Schüler Levy Müller (13) hoffentlich in die Herzen der Jury der SAT.1-Talentshow "The Voice Kids". Mindestens einer der Coaches muss sich bei der Blind Audition im Sessel umdrehen und Levy in sein Team wählen. Álvaro Soler (35), Leony (28), Patrick Kelly (48) und HE/RO (beide 26) sperren in der 14. Staffel der Show die Ohren auf.

Begeistert Levy (13) am Samstag einen Coach? Einfach SAT.1 einschalten. © JOYN/Richard Hübner

In der Blind Audition singt Levy den Song "Auch im Regen" von Rosenstolz und begleitet sich dabei auf der Gitarre.

Mama Jana, Papa Frank, Tante Susi, zwei Omas und ein Opa waren bei der Aufzeichnung in Berlin mit dabei. Erst das Finale wird live ausgestrahlt. Und da will Levy mit dabei sein – und später mal Rockstar werden und ein ganzes Stadion füllen.

Das Glücksgefühl, auf einer Bühne zu stehen, kennt Levy. Er spielte in der Dresdner Comödie-Produktion "Wanderer über dem Nebelmeer" über den Maler Caspar David Friedrich (CDF) auf Schloss Übigau mit.