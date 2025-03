Silbermond-Sängerin will Sofia (9) behalten, doch Wincent Weiss kickt sie aus der Show

Berlin - Ein großes Talent hat am Freitagabend " The Voice Kids " verlassen müssen. Sofia (9) aus dem Landkreis Leipzig hat zwar wieder die Bühne abgerissen, musste sich aber einem schier übermächtigen Konkurrenten aus ihrem Team geschlagen geben.

Sofia (9) bei ihrer "Knockout"-Performance. © Joyn/Claudius Pflug

Die Sächsin ist "eine absolute Partymaus mit neun Jahren", findet ihr Coach Wincent Weiss (32). Nach ihrem Show-Opening mit "Wannabe" von den Spice Girls war die Stimmung in Berlin-Adlershof direkt am Siedepunkt. Weiss freute sich: "Ich habe alle Spice Girls in einer Person in meinem Team - mit Sofia!"

In ihrem jungen Alter bringe sie "eine Attitude und Frechheit mit", könne so gut tanzen und singen gleichzeitig und sehe so unfassbar wunderbar aus auf der Bühne, adelte der 32-Jährige sie.

Jury-Kollege Clueso (44) habe mit neun Jahren "in der Nase gebohrt und gewartet, wann es endlich wieder Essen gibt. Mehr ging da auch nicht", sagte er, nachdem alle fünf Talente aus Wincents Team aufgetreten sind.

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (40) vergab neben Neo (14) und Viktoria (9) auch eine Stimme an Sofia. Und dann musste sich Wincent Weiss entscheiden. Er wolle mit der Stimme weiterziehen, die im Finale gewinnen könnte. Und wählte Neo, der mit "I Have Nothing" von Whitney Houston (†48) einen unfassbaren Auftritt hinlegte.