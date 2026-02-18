"The Voice Kids"-Jury streitet um Leipziger Fabio (14): "Ich lerne es für dich. So sehr will ich es"

Leipzig - Aufgeben? Von wegen. Nachdem vergangenes Jahr bei " The Voice Kids " niemand für Fabio (14) gebuzzert hatte, probiert der Leipziger es jetzt noch einmal. Mit diesem Ergebnis hat er wohl selbst nicht gerechnet.

Gänsehaut-Moment, als der 14-jährige Fabio aus Leipzig beginnt, "Mercy" von Shawn Mendes zu singen. © Joyn/Claudius Pflug

Fabio öffnete 2025 nach dem Song seine Augen und sah, dass sich keiner aus der Jury für ihn umgedreht hatte.

Im ersten Moment war er noch traurig, doch der Entschluss für eine Revanche war schnell gefasst. Und so steht er ein Jahr und viel Übung später erneut auf der "The Voice Kids"-Bühne.

"Ich fühle mich sicher", erzählt er kurz vor seinem Auftritt. Dann geht es auch schon los zur Blind Audition.

Mit dem Song "Mercy" von Shawn Mendes will der leidenschaftliche Sänger diesmal überzeugen. Und tatsächlich: Kaum hat Fabio die erste Zeile gesungen, drücken HE/RO alias Heiko und Roman Lochmann (beide 26) den Buzzer.

Beim Refrain folgen dann - vollkommen zu Recht - auch alle anderen Jurymitglieder. So richtig lustig wird es allerdings erst nach der Performance des aus Venezuela stammenden 14-Jährigen.

Denn Alvaro Soler (35) bemerkt schnell eine Gemeinsamkeit, die er für sich ausspielt. Schließlich sprechen sie beide fließend Spanisch.

"Ich hab noch nie Spanisch gehabt, aber ich lerne es für dich. So sehr will ich es", hakt sich Leony (28) ein.