"The Voice Kids"-Jury streitet um Leipziger Fabio (14): "Ich lerne es für dich. So sehr will ich es"
Leipzig - Aufgeben? Von wegen. Nachdem vergangenes Jahr bei "The Voice Kids" niemand für Fabio (14) gebuzzert hatte, probiert der Leipziger es jetzt noch einmal. Mit diesem Ergebnis hat er wohl selbst nicht gerechnet.
Fabio öffnete 2025 nach dem Song seine Augen und sah, dass sich keiner aus der Jury für ihn umgedreht hatte.
Im ersten Moment war er noch traurig, doch der Entschluss für eine Revanche war schnell gefasst. Und so steht er ein Jahr und viel Übung später erneut auf der "The Voice Kids"-Bühne.
"Ich fühle mich sicher", erzählt er kurz vor seinem Auftritt. Dann geht es auch schon los zur Blind Audition.
Mit dem Song "Mercy" von Shawn Mendes will der leidenschaftliche Sänger diesmal überzeugen. Und tatsächlich: Kaum hat Fabio die erste Zeile gesungen, drücken HE/RO alias Heiko und Roman Lochmann (beide 26) den Buzzer.
Beim Refrain folgen dann - vollkommen zu Recht - auch alle anderen Jurymitglieder. So richtig lustig wird es allerdings erst nach der Performance des aus Venezuela stammenden 14-Jährigen.
Denn Alvaro Soler (35) bemerkt schnell eine Gemeinsamkeit, die er für sich ausspielt. Schließlich sprechen sie beide fließend Spanisch.
"Ich hab noch nie Spanisch gehabt, aber ich lerne es für dich. So sehr will ich es", hakt sich Leony (28) ein.
Er wollte sein Leben lang Sänger werden: Für diesen Juror entscheidet sich Fabio
Die Sängerin ist ebenfalls hin und weg von Fabio. Die Mischung zwischen seiner Popstimme und den rauen Nuancen habe sie auf ganzer Linie überzeugt.
Es steckt ja auch viel Übung dahinter. Schließlich will der Teenie schon annähernd sein ganzes Leben lang Sänger werden. "Das ist mein Traum, seit ich drei Jahre alt bin", erklärt er.
Am Ende darf Fabio direkt ein zweites Mal singen und das sogar mit fachmännischer Unterstützung von Alvaro.
Bei so vielen Gemeinsamkeiten ist es kaum überraschend, dass sich Fabio am Ende auch für den spanisch-deutschen Popmusiker entscheidet.
"Vielleicht ist ja jemand aus Bayern da später. Da kann ich dann punkten", lacht Leony (28).
Wer den Auftritt von Fabio nicht verpassen will, sollte am Samstag um 20.15 Uhr Sat.1 einzuschalten. Darüber hinaus könnt Ihr Folge 2 der 14. Staffel bereits jetzt über Joyn PLUS+ streamen.
Titelfoto: Montage: Joyn/Claudius Pflug