"The Voice Kids" erlangt Aufmerksamkeit von Rap-Legende Eminem!

Berlin - Auf der Bühne der SAT.1 -Show " The Voice Kids " begeisterte die 14-jährige Emma bei den "Blind Auditions" mit ihrer Version von "Mockingbird", einem Eminem -Klassiker von 2004, nicht nur die Jury um Lena Mayer-Landrut (31) und Co. Auch die Rap-Legende höchstpersönlich hinterließ einen Kommentar zu dem Auftritt.

Eine Augenbraue, die von dem Auftritt der 14-jährigen Emma positiv begeistert ist - oder ist doch eher das Gegenteil der Fall? So oder so, der Kommentar sorgte für viel Aufmerksamkeit. © Screenshot/TikTok/@thevoicekids

Unter dem von SAT.1-Videoclip auf TikTok kommentierte Eminem (50) am Mittwoch mit einem gelben Emoji, der eine Augenbraue hochzieht, und bekam dafür über 65.000 Likes. Das Profil von "The Voice Kids" reagierte prompt und freute sich über die Anwesenheit von "The Real Slim Shady" in der Kommentarspalte.

Nach Eminems Reaktion auf Emmas Gesangseinlage stellt sich die Frage, wie das Emoji zu verstehen ist. Regt sich die Augenbraue des Smileys, weil der US-Rapper die Cover-Version seines Songs eher skeptisch betrachtet, oder ist die Augenbraue eine positive Emotion?

Unabhängig davon, wie Eminem es letztlich wirklich gemeint haben könnte, brachte allein der einzeilige Kommentar des berühmten Künstlers massig Aufmerksamkeit für die 14-Jährige, für die sich alle Jury-Mitglieder umdrehten.

Letztlich entschied sich Emma für das "Team Fanta" von Michael "Michi" Beck (55) und Smudo (55). Zuvor durfte die junge Rapperin den Song noch mal auf der Bühne zum Besten geben, diesmal mit Juror Alvaro Soler (32) an der Seite.