The Voice of Germany: Dieser Coach steigt aus!

Berlin - Das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel geht weiter. Vergangene Staffel sorgte The Voice of Germany schon vor der Show für einen Knall. Sie tauschten gleich alle Coaches aus - und auch dieses Jahr wird schon mal ein Stuhl frei: Giovanni Zarella (46) steigt aus.

In der 13. Staffel durften Ronan Keating (47, v.l.n.r.), Giovanni Zarella (46), Shirin David (29) und die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (beide 34) auf den berühmten Buzzer drücken. In der neuen Staffel ist Zarella nicht dabei. © Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

Der Entertainer und Musiker feierte erst vergangenes Jahr sein Debüt auf den berühmten Drehstuhl. Beinah wäre ihm sogar der Wurf gelungen. Sein Talent Desirey Sarpong Agyemang (20) holte den zweiten Platz.

Dennoch folgt das Jury-Aus, wie der 46-Jährige in seiner Instagram-Story bekannt gab. "Schweren Herzens" habe er dem Team vor einigen Tagen seine Entscheidung mitgeteilt dieses Jahr nicht dabei zu sein.

Der Grund: sein praller Terminkalender! Allein bis zum Spätsommer stünden drei Ausgaben der "Giovanni Zarrella Show" an. "Wer meine Show im ZDF kennt, der weiß, dass das eine sehr umfangreiche Show ist, in der sehr, sehr viel passiert. Die hat alle meine Aufmerksamkeit verdient", so der Musiker.

Hinzukommen noch Festivals, sowie ein neues Album. "In meiner Welt ist es so, wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent. 100 Prozent Liebe, Aufmerksamkeit und Leidenschaft", sagte Zarella.