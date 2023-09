The Voice mit Stotter-Start: Zuschauer von diesem Coach nur genervt

Berlin - Neue Coaches, neue Funktion, aber ein Quotenhit sieht anders aus. Am Donnerstag startete die neue Staffel von The Voice of Germany. Trotz des großen Reinemachens - alle Coaches aus der vergangenen Staffel wurden ausgetauscht - lockten die Kaulitz-Zwillinge, Shirin David (28) und Co. nur wenige vor den Fernseher.