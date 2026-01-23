Giovanni Zarrella kehrt nicht auf "The Voice"-Bühne zurück: Das ist der Grund

Köln - Aus der Traum vom großen " The Voice of Germany "-Comeback von Giovanni Zarrella (47): Der Sänger wird vorerst nicht in den Jurysessel zurückkehren.

Giovanni Zarrella (47) saß 2023 bereits einmal in der Jury von "The Voice of Germany". Zu einem zeitnahen Comeback wird es aber nicht kommen. © Jörg Carstensen/dpa

Zwar haben die Macher den Deutsch-Italiener angeblich für die neue Staffel der beliebten Castingshow fest eingeplant. Doch der 47-Jährige verzichtet freiwillig auf seine zweite Jury-Berufung. Der Grund: Er hat keine Zeit und der Terminkalender ist zu voll.

"Schweren Herzens musste ich die Anfrage von 'The Voice of Germany' für die kommende Staffel absagen. Da sich einige Produktionstermine mit denen der ‚Giovanni Zarrella Show‘ überschnitten haben, blieb mir leider keine andere Möglichkeit", erklärt der Musiker gegenüber BILD.

Zumal der Jury-Job seine volle Aufmerksamkeit erfordern würde. Zarrella ist überzeugt: "Ich weiß, man kann diese Aufgabe nur ehrlich erfüllen, wenn man sich zu einhundert Prozent einbringt und sich dafür die nötige Zeit nimmt."

Gleiches gelte aber auch für seine eigene Show beim ZDF. Auch für die wolle er stets "mit voller Kraft, Zeit und Leidenschaft" im Einsatz sein können.