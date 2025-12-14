Knappes Rennen: Das ist die Siegerin von "The Voice of Germany" 2025
Berlin - Die Gewinnerin steht fest: Im großen Finale von "The Voice of Germany" wurde am Freitagabend entschieden, wer den Titel mit nach Hause nimmt. Anne Mosters (20, Team Nico) konnte sich gegen ihre Mitstreiter durchsetzen und den Sieg mit nach Hause nehmen.
Neben dem Titel gewinnt sie zudem einen exklusiven Plattenvertrag sowie einen neuen SEAT.
Max Pesé (20, Team Rea) belegte den zweiten Platz, dicht gefolgt von Greta Heimann (20, ebenfalls Team Nico).
Ebenfalls im Finale standen Vasco José Mano (28, Team Shirin), Bernarda Brunovic (32, Team Michi und Smudo), Oxa (35, Team Shirin) sowie Marvin Tapper (18, Team Nico).
Die sieben Talente aus den Teams von Shirin David (30), Nico Santos (32), Michi Beck (58) und Smudo (57) sowie Rea Garvey (52) traten im Finale mit ihren eigenen Songs auf.
In der Show erzählte Anne, dass sie ihr Lied "Gravity" bereits mit 13 Jahren geschrieben habe. "Es war damals halt einfach auch das Englisch einer 13-Jährigen, weshalb wir den jetzt kräftig überarbeitet haben", so die Gewinnerin.
In "Gravity" gehe es um die Art Menschen, die einfach immer gegenwärtig sind, immer im Kopf herumschwirren, ob man will oder nicht, erklärte die 20-Jährige.
"The Voice of Germany": Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen
Auch die Performances der anderen Kandidaten wurden von Coaches, Moderatoren und dem Publikum im Saal begeistert gefeiert.
Am Ende war es ein spannendes Rennen. Anne erreichte 24,89 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter landete Max aus Geisenhausen (Bayern) mit 23,31 Prozent.
Die anderen Finalisten folgten mit mehr Abstand: Greta aus Pirna (Sachsen) erhielt knapp 12,7 Prozent der Stimmen. Für Bernarda Brunovic stimmten 11,4 Prozent, für Oxa 10,5 Prozent, für Vasco José Mano 9,3 Prozent und für Marvin knapp 8 Prozent.
Über den Sieg bei "The Voice of Germany" 2025 entschieden letztlich allein die Zuschauer vor dem Fernseher. Per Anruf, SMS und über die Joyn-App konnte abgestimmt werden.
Titelfoto: Claudius Pflug/The Voice of Germany/obs