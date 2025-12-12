The Voice of Germany: Greta (20) will heute zum Sieg "fliegen"

Pirna - Wird sie am Freitag zur schönsten Stimme Deutschlands gewählt? Greta Heimann (20) aus Pirna steht im Finale der Castingshow "The Voice of Germany" - und hofft natürlich auf den Sieg.

Das Klavierspielen hat sich Greta Heimann (20) selbst beigebracht. Heute hat die schöne Sächsin ihren großen Tag. © Daniel Förster

Bereits vor Wochenfrist überzeugte sie im Halbfinale in einem blauen Jumpsuit mit einer gefühlvollen Version von Udo Lindenbergs "Cello" - inklusive überraschender Cello-Einlage.

Der Auftritt war für Greta besonders emotional. Mit vier Jahren hat sie mit dem Cello angefangen, musste aber nach einer Handverletzung aufhören: "Ich hatte Angst, dass es meine Hand nicht schafft. Und ich hatte vorher auch nur zweimal geprobt."

Ursprünglich wollte sie eigentlich "wie meine große Schwester Geige lernen, doch im Laufe der Zeit hab ich das Cello sehr lieben gelernt", erzählt sie gerührt. Seit zwei Wochen ist die Sächsin nun schon in Berlin.

Während die Tage aktuell voll mit Studioproben sind, versüßt ihr Freund Karl (26) die Abende im Hotel mit selbst gekochtem Essen: "Er ist für mich eine unfassbare Stütze. Das gibt mir ein Zuhause-Gefühl."