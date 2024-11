Kurioser Moment bei "The Voice"! Plötzlich ändert Mark Forster einfach die Regeln

Berlin - Das haben die Zuschauer bei " The Voice of Germany " auch noch nicht gesehen! Während der letzten Battle-Runde änderte Mark Forster (41) am Freitag plötzlich die Regeln. Der Grund: Der Coach konnte sich einfach nicht entscheiden ...

Die Battles stellen die "The Voice"-Jury vor so manche schwere Entscheidung. © Joyn/Claudius Pflug

In der jüngsten Folge der Castingshow kämpften die Kandidaten um die letzten verbleibenden Plätze in den Teamfights. Mit anderen Worten: Es ging ums Ganze.

So lagen nicht nur bei den Talenten, sondern auch bei so manchem Jury-Mitglied die Nerven blank - allen voran Mark Forster. Der 41-Jährige hatte bereits sieben von neun Plätzen in den Teamfights vergeben und nicht mehr viel Platz in seinem Kader.

Kurz darauf legten Marlene Bellissimo (29) und Lukas Wohllaib (26) mit ihrer Interpretation der schaurig-schönen Ballade "Where the Wild Roses Grow" von Nick Cave und Kylie Minogue einen Auftritt der Extraklasse hin.

So stellte Marlene, die als Junge auf die Welt kam, erneut ihr Talent unter Beweis, sowohl mit Männer- als auch mit Frauenstimme singen zu können. Yvonne Catterfeld (44) war beeindruckt: "Ich habe so was noch nie hier auf der Bühne erlebt, dass jemand so switchen kann."

Doch auch Marlenes Duett-Partner Lukas räumte mit seiner Gänsehaut-Performance die anfänglichen Zweifel von Coach Mark ab. Der hatte nämlich vorab befürchtet, dass Lukas für die mörderische Liebesgeschichte des Songs möglicherweise "nicht blutrünstig genug" sei.

Beim Studiopublikum sorgte die Darbietung von Marlene und Lukas für Begeisterungsstürme - bei Mark hingegen für Verzweiflung. Denn eigentlich hätten es beide Talente verdient weiterzukommen. Doch damit wären die verbleibenden Kandidaten Jenny Hohlbauch (20) und Tim Schaefer (25) automatisch raus.