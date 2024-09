"The Voice of Germany": Als Coaches diese Sängerin sehen, sind sie fassungslos

Berlin - Am Donnerstag startete die 14. Staffel von "The Voice of Germany" . Ein Gesangs-Talent machte die Jury direkt sprachlos. Bei zwei anderen Kandidaten war es eine knappe Angelegenheit.

"The Voice of Germany" ist gestartet und sucht wieder nach vielversprechenden Gesangstalenten! © Joyn/Claudius Pflug

Mit dabei ist eine komplett neue Jury. So sitzen Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) auf den roten Stühlen. Als Jury-Nesthäkchen ist Singer-Songwriter Kamrad (27) dabei.

Der Auftakt der ersten Folge startete mit Fassungslosigkeit unter den Coaches. Als die 29-jährige Marlene auf die Bühne trat und "Dream a Little Dream of Me" sang, waren sich die vier sicher: Da müssen zwei Personen auf der Bühne stehen! Als sich alle vier Stühle umdrehten, machten die Coaches große Augen.

"Ich saß hier und habe gedacht: was für ein schönes Duett", so Kamrad. Durch den Wechsel von hoher zu tiefer Stimme stellte Marlene dennoch ein überraschendes Solo dar.

"Ich dachte, ich habe in dieser Show schon alles gesehen", ergänzte Samu. Auf seine Frage, wie sie beide Stimmlagen so genau treffen kann, hat Marlene eine klare Antwort: "Ich bin eine Transfrau. Ich habe gelernt hoch zu sprechen, aber kann auch noch so sprechen, wie vorher, als ich ein Mann war."

Als Jake wuchs die 29-Jährige in den USA auf. Vor wenigen Jahren zog sie nach Berlin und änderte nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre ganze Persönlichkeit. Mark und Kamrad wollten sie, doch am Ende entschied sich Marlene für Team Mark.