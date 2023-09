Plötzlicher Ton-Ausfall bei "The Voice of Germany": Sein Auftritt legt das Studio lahm

Berlin/Halle (Saale) - Kfz-Mechatroniker bei Tag, Rockstar bei Nacht: In der vergangenen " The Voice of Germany "-Folge heizte Niclas (22) sowohl der Jury als auch den Zuschauern ordentlich ein.

Niclas (22) arbeitet eigentlich als Kfz-Mechatroniker. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Als Niclas, auch "Fischi" genannt, die "The Voice"-Bühne betritt, strahlt er nur so vor Selbstbewusstsein und Souveränität. Die Nervosität, die ihn hinter den Kulissen noch geplagt hat? Verschwunden.

Wie sich herausstellt, liegt das vor allem an der langjährigen Bühnenerfahrung, die der 22-Jährige mitbringt. So ist er als Leadsänger der Old-School-Rock-'n'-Roll-Band "Blacktane" an Auftritte vor Publikum gewöhnt.

Seine Mutter hat ihm die Liebe für Musik in die Wiege gelegt, sodass er schon seit seiner Kindheit Motörhead-Fan ist. Wenig überraschend, dass er in seiner "Blind Audition" dann "Ace of Spades" zum Besten gibt.

Und die Performance hat es in sich: Den Coaches fallen reihum die Kinnladen runter, als sie "Fischis" starke Stimme hören, die auch die lautesten und schwierigsten Töne perfekt zu meistern scheint.

Als Erstes dreht sich Ronan Keating (46) um, danach folgen Bill und Tom Kaulitz (34). Zuletzt können auch Shirin David (28) und Giovanni Zarrella (45) nicht mehr an sich halten und betätigen ebenfalls den Buzzer. Es hätte nicht besser laufen können für Niclas - doch dann versagt plötzlich die Tonanlage im Studio.