Shirin David geht vor Kandidatin auf die Knie: Plötzlich ist Diamant weg!
Berlin - Ein Song-Klassiker, ein funkelnder Ring und jede Menge Emotionen: Die sechste Runde der Blind Auditions von "The Voice of Germany" wurde am Freitagabend zur echten Diamanten-Show.
Auslöser für die Aufregung war Kandidatin Kamai Kapric aus Bochum. Die 18-Jährige verzauberte mit "Diamonds Are a Girl's Best Friend" von Marilyn Monroe alle vier Teams.
Rea Garvey (52) schwärmte: "Du hast das, was ich suche: eine besondere Stimme." Auch Shirin David (30) war begeistert: "Du hast den Song nicht nur wunderschön gesungen, du hast den geactet."
Doch damit nicht genug. Als Kamai anschließend erzählte, dass sie auch eigene Songs schreibt, zögerte Nico Santos (32) keine Sekunde und wollte eine Kostprobe höre.
Prompt griff die junge Sängerin zur Gitarre und performte einen selbst geschriebenen italienischen Song. Michi Beck (57) von den Fantastischen Vier staunte: "Wie kann man mit 18 so mutig sein? Das hat mich an eine junge Carla Bruni erinnert!"
Dann kam der Moment, der für offene Münder sorgte. Shirin David stand auf, stürmte auf die Bühne und erklärte: "Weißt du, ich habe mir damals meinen allerersten Ein-Karat-Diamanten gekauft in Litauen."
Noch bevor jemand reagieren konnte, kniete sie sich vor Kamai und hielt ihr den funkelnden Ring entgegen: "Möchtest du in mein Team?" Rea Garvey entsetzt: "Du gibst ihr den nicht ... Nein!"
"The Voice of Germany": Smudo wittert Bestechung
Smudo zeigte sich skeptisch: "Ich wäre ein bisschen skeptisch, ob der Weg der Bestechung der richtige wäre."
Doch Kamai hatte ihre Wahl schon getroffen. "Für mich ist Stärke eine wichtige Sache im Leben, und ich glaube, Frauenpower ist die beste Power", sagte sie – und entschied sich für Team Shirin.
Als Shirin ihren edlen Klunker wieder an sich nehmen wollte, folgte der nächste Aufreger: Der Diamant war plötzlich verschwunden!
Gemeinsam mit Rea und Nico suchte sie hektisch den Studioboden ab.
Schließlich rief Shirin erleichtert: "Ich habe ihn!", und kehrte triumphierend zu ihrem Stuhl zurück.
Titelfoto: Joyn/André Kowalski, Joyn/Dung Nguyen (Bildmontage)