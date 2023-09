Sie sind neu als Coaches, doch bei "The Voice" ruht die Freundschaft!

Bei The Voice of Germany sind Giovanni Zarrella und Ronan Keating als neue Coaches dabei, doch die Freundschaft ruht.

Von Saskia Hotek

Berlin - Alles neu bei "The Voice of Germany": Zum ersten Mal seit zwölf Jahren geht die Castingshow mit einer komplett neuen Besetzung der Coaches an den Start. Neben Rapperin Shirin David (28) und Bill und Tom Kaulitz (beide 34) von "Tokio Hotel" sitzen auch Entertainer Giovanni Zarrella (45) und Sänger Ronan Keating (46) auf den roten Stühlen.

Ronan Keating (46) war überrascht vom Können der Talente. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski Für letzteren ist diese Rolle jedoch nicht ganz neu. Keating hat schon reiflich Erfahrung hinter dem Buzzer. Der Ire wirkte bereits bei der australischen Ausgabe und der britischen Kids-Version von "The Voice" als Coach mit. Man könnte meinen, er habe schon alles gesehen, doch unerwartet stellte er in Deutschland fest: "Ich war überrascht, wie gut die Talente sind. Das hat mich mehr umgehauen als alles andere. Ich denke, ehrlich gesagt, es sind die besten Talente, die ich irgendwo auf der Welt gesehen habe", verriet der "Life Is A Rollercoaster"-Interpret bei der "The Voice"-Pressekonferenz. The Voice of Germany "The Voice Rap": Zweiter Coach beim neuen Casting-Format bestätigt! Doch was muss ein Talent mitbringen, damit er auf den Buzzer haut? "Ich möchte immer jemanden finden, der einzigartig ist", sagte Keating auf TAG24-Nachfrage. Die Stimme sollte wiedererkennbar sein, Charakter, Talent, Können und Einzigartigkeit haben. "Es geht nicht nur darum, wie gut die Stimme klingt. Es geht darum, wie die Talente ihre Stimme einsetzen, wie sie die Worte transportieren, wie sie die Melodie betrachten."

Ronan Keating und Giovanni Zarrella sind schon zusammen in ZDF-Show aufgetreten

Giovanni Zarrella (45) wurde selbst bei einer Castingshow entdeckt. Nun sitzt er am Drücker. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski Keating verbindet mit Coach-Konkurrent Giovanni Zarrella eine enge Freundschaft.

Die beiden traten bereits zusammen in der ZDF-Show des früheren "Bro'Sis"-Sängers auf. "An diesem Abend ist unsere Freundschaft entstanden. Ich fühlte die Verbindung sofort", so der Ire. Deshalb habe er sich sehr gefreut, als er erfuhr, dass Zarrella ebenfalls bei "The Voice" dabei ist. The Voice of Germany The Voice of Germany: Wann die neue Staffel startet Der italienische Musiker ergänzte, dass sie ähnliche Karrierewege genommen hätten - erst Banderfahrung, dann als Solosänger unterwegs - und sie privat auch gleich ticken. So würden sie sich auch ohne große Worte verstehen. "Wir sind auf einer Wellenlänge", so Zarrella.

The Voice of Germany: Neue Regel in den Blind Auditions