"The Voice of Germany": Geheimnisvolle Lieferung für Samu Haber

Am Mittwoch sind die 5. Blind Auditions bei "The Voice of Germany" nicht störungsfrei über die Bühne gegangen: Samu Haber hat ein mysteriöses Paket bekommen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Mittwochabend ist die fünfte Runde der Blind Auditions bei "The Voice of Germany" nicht störungsfrei über die Bühne gegangen, denn Samu Haber (48) hat plötzlich einen Anruf bekommen.

Kamrad (27, r.) hat Samu Haber zu seinem Lieblings-Coach erklärt. © Joyn/Claudius Pflug "Da ist jemand am Telefon für Dich. Ich weiß nicht, wer das ist", erklärte die Assistentin, die ihm das Handy reichte, auf Englisch. Es folgte ein kurzes Gespräch auf Finnisch. Samu wolle die Sache später aufklären, versicherte aber umgehend: "Nicht Polizei" mit seinem finnischen Akzent und einem verschmitzten Lachen.

Eine Gesangseinlage später folgte dann die Auflösung: Dem Blondschopf wurde ein Paket ins Berliner Studio geliefert, das er neugierig öffnete. Darin befand sich außer jede Menge Papierschnipsel offenbar nichts: "Cooler Witz", bemerkte der Sänger, bis er eine kleine schwarze Schatulle hervorzauberte. The Voice of Germany "Ein Hurrican" bei The Voice: So habt Ihr Blümchen noch nie gehört Sofort schweifte sein Blick zu Kamrad, der auf die Knie fiel und das Etui an sich nahm: "Möchtest Du mein Lieblingscoach sein?", fragte er Haber, nachdem er ihn an ihre gemeinsame Tour im Jahr 2018 erinnert hatte. Allerdings überreichte er ihm gleich zwei Ringe - je einen für seine bisherigen Siege bei "The Voice" in den Jahren 2017 und 2020. "Ich kann einen Ring mehr haben, dieses Jahr", richtete der Finne sogleich eine Kampfansage an seine Konkurrenten. Einen der Ringe hätte er aber beinahe sogar gleich wieder abgegeben. Gina Bulach (26) sicherte sich mit der letzten Darbietung des Abends nämlich einen Vierer-Buzzer, auch wenn Kamrad von Yvonne Catterfeld (44) geblockt wurde.

Gina Bulach (26) hat mit ihrer Interpretation des Justin-Timberlake-Hits "Cry Me a River" für Gänsehaut gesorgt und Samu Haber zu einer überraschenden Aktion verleitet. © Joyn/Claudius Pflug

Nico Klemm (22) hat alle vier Coaches mit seiner energiegeladenen Rap-Show von sich überzeugt. © Joyn/Claudius Pflug

