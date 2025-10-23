"The Voice of Germany"-Allstar Linus zweifelt bei Battles: "Vielleicht zu viel zugetraut"
Berlin/Halle (Saale) - Vor zehn Jahren veränderte "The Voice of Germany" das Leben des damals 16-jährigen Linus Bruhn. In der neuen Staffel kehrte er als Allstar zurück und überzeugte den Coach Rea Garvey (52).
Bei seiner ersten Teilnahme schaffte es Linus, im Team von Stefanie Kloß (40) von Silbermond, bis in die Knockouts, also die Runde, vor den Live-Shows. Das möchte er dieses Mal mindestens wieder erreichen, doch in den Battles wartet eine echte Herausforderung auf ihn.
Radio-Moderator und Content Creator Linus (26) aus Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt muss gegen Joy Krüger (21) aus Freiberg am Neckar antreten. Drei Coaches wollten Krüger in ihrem Team.
Ihr Battle-Song ist "Ordinary" von Alex Warren und der legt die Messlatte schon sehr hoch, denn laut Rea wollte jeder Coach diesen Song haben. "Das ist auch ein bisschen Druck", sagte er.
Durch seine Vorkenntnisse müsste Linus eigentlich einen Vorteil gegenüber Joy haben. "Ist es nicht wahnsinnig, dass ein Allstar kommt und man würde denken, die Erfahrung hilft, aber tut sie nicht. Das ist umso mehr Druck", stellte Teamcoach Rea fest.
Während des Coachings kamen auch bei Linus Zweifel auf. Er erklärte: "Ich war sehr darauf fokussiert den Song zu verinnerlichen und der Typ zu sein, der es nicht an sich heranlässt, weil die Situation bekannt ist. Aber das war es nicht. Vielleicht habe ich mir da selber auch zu viel zugetraut."
Wer überzeugte Rea Garvey mehr?
Als die beiden bei den Battles die Bühne betreten, ist die Anspannung spürbar. Doch bereits nach wenigen Tönen ist davon nichts mehr übrig. Linus und Joy begeistern Publikum und Coaches.
"Ich habe es sehr genossen. Ich habe eure Energie so sehr gespürt und das war schön, weil ihr habt ein Battle gehabt, aber euch auch angefeuert. Man hat diese Liebe gespürt", schwärmte Coach Nico Santos (32).
Aber wer überzeugte mehr und kommt eine Runde weiter in die Team-Fights?
Rea Garvey haderte mit seiner Entscheidung und beschloss dann kurzerhand: "Ich nehme beide mit." In einem anderen Battle aus seinem Team kommt dafür keiner weiter.
Linus und Joy freuten sich riesig und fielen sich in die Arme. "Wir wären so traurig gewesen, wenn einer von uns rausgeflogen wäre. Ich hätte mich niemals so sehr gefreut, wenn nur einer von uns weiter gekommen wäre", erklärte Linus freudestrahlend.
Die Battles von "The Voice of Germany" seht Ihr am Donnerstag um 20.15 Uhr bei ProSieben, am Freitag um 20.15 Uhr auf Sat.1 und im Anschluss zum Streamen auf Joyn oder vorab über Joyn+.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn