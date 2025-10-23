"The Voice of Germany"-Allstar Linus zweifelt bei Battles: "Vielleicht zu viel zugetraut"

Berlin/Halle (Saale) - Vor zehn Jahren veränderte " The Voice of Germany " das Leben des damals 16-jährigen Linus Bruhn. In der neuen Staffel kehrte er als Allstar zurück und überzeugte den Coach Rea Garvey (52).

Joy Krüger (21, l.) und Linus Bruhn (26, r.) traten an, um in den Blind Auditions Rea Garvey (52) zu überzeugen. © Bildmontage: Joyn

Bei seiner ersten Teilnahme schaffte es Linus, im Team von Stefanie Kloß (40) von Silbermond, bis in die Knockouts, also die Runde, vor den Live-Shows. Das möchte er dieses Mal mindestens wieder erreichen, doch in den Battles wartet eine echte Herausforderung auf ihn.

Radio-Moderator und Content Creator Linus (26) aus Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt muss gegen Joy Krüger (21) aus Freiberg am Neckar antreten. Drei Coaches wollten Krüger in ihrem Team.

Ihr Battle-Song ist "Ordinary" von Alex Warren und der legt die Messlatte schon sehr hoch, denn laut Rea wollte jeder Coach diesen Song haben. "Das ist auch ein bisschen Druck", sagte er.

Durch seine Vorkenntnisse müsste Linus eigentlich einen Vorteil gegenüber Joy haben. "Ist es nicht wahnsinnig, dass ein Allstar kommt und man würde denken, die Erfahrung hilft, aber tut sie nicht. Das ist umso mehr Druck", stellte Teamcoach Rea fest.

Während des Coachings kamen auch bei Linus Zweifel auf. Er erklärte: "Ich war sehr darauf fokussiert den Song zu verinnerlichen und der Typ zu sein, der es nicht an sich heranlässt, weil die Situation bekannt ist. Aber das war es nicht. Vielleicht habe ich mir da selber auch zu viel zugetraut."