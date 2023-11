The Voice of Germany: Keating kommen die Tränen, Zarrella geht mit Biene Maja baden

In der 13. Folge von "The Voice of Germany" haben die Talente Anna Ebner und Alexander Seeger ihren Coach Ronan Keating mit "99 Luftballons" zu Tränen gerührt.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Absoluter Gänsehautmoment bei "The Voice of Germany": In der 13. Episode musste selbst Ronan Keating (46) die eine oder andere Träne verdrücken.

Ronan Keating (46, Foto) war nach dem Auftritt von Alexander Seeger und Anna Ebner hellauf begeistert und emotional bewegt. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski Der sonst so strenge Ire ließ am gestrigen Donnerstag seine beiden Talente Alexander Seeger (24) und Anna Ebner (20) in den Battles gegeneinander antreten und die beiden sorgten bei ihrem Coach für einen sehr emotionalen Moment. Mit ihrer gefühlvollen Interpretation des Neue-Deutsche-Welle-Klassikers "99 Luftballons" von Nena (63), von ihnen selbst am Klavier begleitet, sorgten die zwei auch bei den anderen Coaches und natürlich beim Publikum für Gänsehaut pur und sogar Tränen. Die wischte sich auch Keating am Ende des fantastischen Auftritts verstohlen aus den Augen, bevor er auf die Bühne ging und seine Gesangstalente umarmte. "Ich bin so stolz auf euch zwei", bedankte er sich bei ihnen. The Voice of Germany Bremsen-Panne bei "The Voice of Germany": Erst schreit die Moderatorin, dann ein Coach Dann bemerkte auch Moderatorin Melissa Khalaj (34) die feuchten Augen des 46-Jährigen, der das jedoch versuchte herunterzuspielen. "Ich weine nicht, du weinst", rief er ihr zu. "Schluss damit! Geh weg!", forderte er den Kameramann lachend auf, als der zur Großaufnahme ansetzte. "Ich bin vor 30 Jahren mit meiner Band in dieses Land gekommen" und obwohl er kein Deutsch spreche, fühle er sich hier wie zu Hause. "Es ist etwas Besonderes, dass zwei Talente von meinem Team diesen Song gesungen haben", erklärte er seinen Gefühlsausbruch. Am Ende nahm der ehemalige "Boyzone"-Sänger verdientermaßen beide mit in die Team-Fights.

Ronan Keating (M.) umarmt seine Talente Anna Ebner (20) und Alexander Seeger (24) nach ihrem Gänsehaut-Auftritt bei den Battles. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Patrik Schmitt (42, l.) und Marius Hof (27) wollten nicht "Die Biene Maja" singen und konnten sich am Ende beide trotzdem nicht für die nächste Runde qualifizieren. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski

