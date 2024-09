"The Voice of Germany": Yvonne überzeugt heißbegehrte Kandidatin mit einem Duett

Berlin - Wie immer beginnt die neue Staffel von "The Voice of Germany" mit den Blind Auditions. In der zweiten Folge hatten es die männlichen Jury-Mitglieder schwer, denn Yvonne Catterfeld (44) sicherte sich eine beliebte Kandidatin.

The Voice of Germany

Als die drei Männer die überragende Darbietung beider Frauen hörten, mussten sie sich geschlagen geben. "Ihr seid alle so geil, aber ... Für dich schiebe ich die Wolken weiter", stimmte Gabriela an und entschied sich für Yvonne.

Bei den Zwillingen Pasquale und Michel (31) war die Freude groß, als sie sich auf Kamrad einigen konnten. © Joyn/Claudius Pflug

Auch bei den italienischen Zwillingen Pasquale und Michel (31) buzzerten alle vier Coaches. Nach ihrer Performance zu "Rule the World" von Take That stellten die beiden Paketboten dennoch klar: "Wir sind entweder ein Duo oder nichts!"

Für Samu war es eine Ehre, den beiden zuzuhören. "Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, was man mit euch in der nächsten Runde machen kann. Ich habe schon so viele Ideen!", gab Mark hingegen zu verstehen. Kamrad verriet schon seinen Plan für die beiden: "Ich würde an euren einzelnen Stimmen arbeiten. Zusammen singt ihr klasse, einzeln ist es noch ausbaubar."

Und Yvonne? Sie überzeugte lieber mit ein paar Worten Italienisch, die sie in den letzten Wochen lernte.

Am Ende entschieden sie sich für Kamrad. Yvonne war über die Entscheidung traurig, konnte sich aber schnell trösten. Denn in der zweiten Folge konnte sie zwei tolle Kandidaten für sich gewinnen. Mit der Anzahl ihrer Gesangs-Talente liegt sie nun vor allen anderen Coaches.

Alle weiteren Talente und Folgen von "The Voice of Germany" werden immer donnerstags auf ProSieben und freitags bei SAT.1 ausgestrahlt. Schon vor der TV-Ausstrahlung können die Folgen im Stream oder zum Nachschauen bei Joyn abgerufen werden.