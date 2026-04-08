Tim Raue hat keine Zweifel: "Mit Abstand die beste Schwarzwälder Kirschtorte"

Berlin - In der neuen Folge des MagentaTV-Formats "Tim Raue isst!" zieht es den Berliner Spitzenkoch tief in Deutschlands Südwesten, wo er einer kulinarischen Legende auf der Spur ist: der Schwarzwälder Kirschtorte. Für Tim Raue (52) ist sie mehr als nur ein Dessert: Er nennt sie die "Königin der Torten".

Spitzenkoch Tim Raue (52) liebt Süßes. © Jens Kalaene/dpa

Eingeladen wurde Raue von Viktoria Fuchs (36), Küchenchefin im traditionsreichen Romantik Hotel Spielweg im Münstertal. Gemeinsam mit ihrem Mann Johannes Schneider führt sie das Familienhaus bereits in der sechsten Generation.

"Ich bin Tim, und ich bin schwer zuckerabhängig", bekennt Raue zu Beginn seiner Reise – und ist entsprechend gespannt auf die Torte, die Fuchs als die beste Deutschlands anpreist.

Bevor das erste Stück serviert wird, geht es zur Brennerei Schladerer in Staufen. Dort erklärt Philipp Schladerer, wie das berühmte Kirschwasser entsteht – eine unverzichtbare Zutat für den Klassiker. Zurück im Hotel Spielweg zeigt Konditor und Koch Johannes Schneider, worauf es ankommt: vier Komponenten, perfekt vereint – Biskuit, Kirschwasser-Sahne, Kirschen und Zartbitterschokolade.

Während die Torte ruht, erkundet Raue den hauseigenen Garten voller Kräuter und Gemüse. Danach wird herzhaft gevespert, bevor das süße Finale wartet: die Schwarzwälder Kirschtorte à la Spielweg. Ihr Geschmack überzeugt den Zwei-Sterne-Koch restlos.