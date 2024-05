"Detektiv Conan", Tarantino, "Polizeiruf 110": Große Trauer um Schauspieler und Synchronsprecher Jörg Hengstler

Jörg Hengstler ist tot. © Montage: Facebook/Benjamin Stöwe, dpa | Jens Büttner, ProSieben MAXX / Gosho Aoyama, dpa | Jonas Walzberg

Wie seine Synchro-Kollegen Giuliana Jakobeit, Peter Flechtner und Benjamin Stöwe am heutigen Freitag auf ihren Instagram- bzw. Facebook-Seiten mitteilten, ist der Schauspieler verstorben. Über die genauen Umstände oder den exakten Todestag war zunächst nichts bekannt.

Jörg Hengstler-Modry, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde 1956 geboren. Zu Beginn seiner Karriere konnte er kleinere Erfolge als Schauspieler feiern, war in den 80ern unter anderem in insgesamt sieben Folgen der Krimiserie "Polizeiruf 110" und auch zweimal im "Tatort" zu sehen.

Doch sein größtes Talent lag in seiner Stimme. Schon bald widmete Hengslter sich immer mehr dem Synchronsprecher-Dasein.

Er sprach unter anderem Adrian Paul (64) in "Highlander" (1993–1998), Adam Arkin (67) in "Chicago Hope" (1995–2001) und Avery Brooks (75) in "Star Trek: Deep Space Nine" (1993–1999). Außerdem war er jahrelang die deutsche Stimme von Quentin Tarantino (61).

Die größte Trauer wurde ihm nach Bekanntwerden seines Ablebens indes vonseiten deutscher Anime-Fans zuteil. Schließlich hatte Hegnstler mehr als zwei Jahrzehnte lang dem etwas arroganten, recht talentfreien, aber umso liebenswerteren Detektiv Kogorō Mōri aus dem erfolgreichen Anime "Detektiv Conan" seine Stimme geliehen.